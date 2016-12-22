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Лавров выразил беспокойство активностью НАТО у границ России
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Лавров выразил беспокойство активностью НАТО у границ России
Политика, 18:03
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Лавров выразил беспокойство активностью НАТО у границ России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не может не обращать внимание на увеличение активности НАТО около своих границ. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы не можем не обращать внимание на такой серьезный дестабилизирующий фактор в Евро-Атлантике, как активизация деятельности НАТО на российских границах», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Испании ​Жозепом Боррелем в Мадриде.

Лавров добавил, что обсуждал с испанским коллегой отношения между Россией и Евросоюзом и отметил, что с обеих сторон есть искренняя заинтересованность в их нормализации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времен холодной войны. По его словам, альянс усиливает военное присутствие на восточном фланге.

С 25 октября у берегов Норвегии проходят учения НАТО Trident Juncture, в которых должны были принять участие около 50 тыс. военнослужащих. На них в Норвежское море прибыл авианосец Harry S. Truman в составе ударной группы. В последний раз американский авианосец побывал в водах Арктики в 1991 году. В конце октября в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, в котором Россия и НАТО проинформировали друг друга о предстоящих крупных учениях.

Теги: Сергей Лавров , Норвегия , военные учения
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