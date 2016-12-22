Шойгу заявил о небывалом уровне активности НАТО у границ России

Активность сил Североатлантического альянса у российских границ достигла небывалого уровня, НАТО усиливает свое присутствие на восточном фланге, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совместной коллегии министерства и военного ведомства Белоруссии, передает «РИА Новости».

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — заявил Шойгу. Он подчеркнул, что эти действия в НАТО оправдывают «мифом» об угрозе со стороны России.

Ранее, 13 октября, глава европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что Вашингтон и его союзники готовы реагировать на «растущую угрозу со стороны России». Он также назвал демонстрацией возможностей отправку на учения альянса в Атлантике американского авианосца Harry S. Truman.

В конце октября Шойгу сказал, что военно-политическая обстановка у западных границ России остается напряженной, подчеркнув, что в Польше и странах Прибалтики находятся четыре многонациональные батальонные тактические группы НАТО численностью до 5 тыс. человек. «Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений», — добавил министр.