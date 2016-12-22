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Минобороны отчиталось о ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов»
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Минобороны отчиталось о ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов»
Политика, 11:59
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Минобороны отчиталось о ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов»
Модернизация единственного российского авианесущего крейсера должна завершиться в 2022 году. В Минобороны заявили, что авария с плавучим доком, где ремонтировали корабль, не повлияет на сроки ремонта
Фото: Максим Жаравин / РИА Новости

Все необходимые работы на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в плавучем доке выполнены в полном объеме, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, передает ТАСС.

Военное ведомство заключило контракт с Центром судоремонта «Звездочка» на восстановление технической готовности с отдельными модернизационными работами тяжелого авианесущего крейсера. Согласно контракту, срок завершения обязательств — четвертый квартал 2022 года.

Появилось видео с места затопления плавдока «Адмирала Кузнецова»
Общество

«В период с 17 сентября по 30 октября 2018 года в полном объеме были выполнены плановые доковые работы на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске», — сказал Криворучко. Он добавил, что на корабле планируется заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, а также установить и модернизировать средства, которые обеспечивают эксплуатацию авиационного крыла крейсера.

По данным Минобороны, «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений во время аварии с краном, заявили на заседании в Минобороны. Доковый кран обрушился на палубу корабля 30 октября после того, как затонул плавучий док ПД-50, где ремонтировался крейсер.

Как выглядит затонувший в Мурманске плавдок ПД-50. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

«Все, что касается повреждений, полученных в результате нештатного погружения дока и связанных с падением механизмов на палубу авианосца, существенного влияния не окажет», — подтвердил участвующий в заседании глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Замминистра обороны подчеркнул, что все необходимые изменения в план работ после аварии уже внесены, они не повлияют на сроки завершения работ.

Первые после аварии фотографии «Адмирала Кузнецова» Еще 2 фото
Фотогалерея

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в феврале 2017 года прибыл в Североморск из Средиземного моря, где против боевиков в Сирии применялись палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР.

Сообщалось, что «Адмирал Кузнецов» потерял во время похода два палубных истребителя — аварии с ними произошли при заходе на посадку.

РБК подсчитал, что поход крейсера с учетом потери самолетов стоил от 7,5 млрд до 10 млрд руб.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: «Адмирал Кузнецов»
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