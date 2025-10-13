Песков оценил слова Медведева с угрозой Трампу из-за «Томагавков»

Медведев ранее заявил, что пуски переданных Украине ракет будут проводиться при участии США. Поставка этих дальнобойных ракет «может кончиться плохо для всех», в первую очередь для Трампа, посчитал зампред Совбеза

Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, транслируют ли заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева позицию России по поводу возможных поставок дальнобойных (до 2,5 тыс. км) крылатых ракет Tomahawk Украине, отметил, что работать с этими ракетами, скорее всего, будут американские специалисты, передает корреспондент РБК.

«Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Об этом и говорится в упомянутом вами сообщении. Любой мало-мальски эксперт это прекрасно понимает и отдает себе в этом отчет», — сказал он.

Медведев ранее заявил, что передача Киеву таких ракет может привести к опасным последствиям для всего мира, в том числе для президента США Дональда Трампа. Он отметил, что пуск будет проводить не Украина, а США. «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — предупредил Медведев.

Трамп днем ранее сообщил, что может обсудить передачу «Томагавков» Украине с президентом России Владимиром Путиным, поставив ему условие: «Если этот конфликт не будет урегулирован, я передам Украине ракеты Tomahawk». Песков уточнил, что четких договоренностей о телефонном звонке двух президентов нет.

В то же время Трамп за последние дни дважды созванивался с украинским коллегой Владимиром Зеленским, они говорили о «Томагавках». По словам президента Украины, он ожидает решения Трампа насчет этих ракет.

Путин, прежде комментируя возможную поставку Украине ракет Tomahawk, указывал, что Россия усовершенствует свою систему ПВО, чтобы сбивать эти ракеты. Также он отмечал, что передача подобных вооружений приведет к разрушению российско-американских отношений, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций» в них.