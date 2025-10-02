G7 заявила о проработке использования всей суммы российских активов

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) договорились о совместных усилиях для наращивания давления на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении министров стран-членов организации, опубликованном на сайте правительства Канады.

«Мы <...> согласились предпринять общие шаги, чтобы увеличить давление на Россию <...> для поддержки Украины», — говорится в заявлении, согласованном по итогам онлайн-встречи от 1 октября.

В заявлении сказано, что государства G7 разрабатывают «широкий спектр вариантов удовлетворения финансовых потребностей Украины».

«Среди прочего, эти меры включают скоординированное использование всей суммы российских активов, заблокированных в наших юрисдикциях», — сообщили министры.

Стороны договорились усилить меры против российского нефтяного экспорта, который они назвали основным источником дохода страны.

«Мы будем пресекать действия тех, кто продолжает наращивать закупки российской нефти после вторжения на Украину, и тех, кто способствует обходу санкций», — сказано в документе.

Члены G7 также согласились с важностью торговых ограничений, таких, как тарифы и запреты на импорт и экспорт.

«Мы примем конкретные меры для значительного сокращения, с целью постепенного отказа от оставшегося импорта из России, включая импорт углеводородов», — говорится в заявлении.

Там также подчеркивается, что G7 всерьез изучает торговые меры и другие ограничения в отношении стран и организаций, которые покупают российские энергоресурсы. В частности, они могут затронуть нефтепродукты, полученные из российской нефти.

Материал дополняется