Палестино-израильский конфликт⁠,
0

Нетаньяху подарил Трампу золотого голубя

Нетаньяху подарил приехавшему в Израиль Трампу золотого голубя
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Трамп приехал в Израиль в день освобождения ХАМАС последних живых израильских заложников, позднее пройдет подписание соглашения о мире. В честь достижения перемирия Нетаньяху преподнес ему символический подарок
Фото: пресс-служба Беньямина Нетанияху
Фото: пресс-служба Беньямина Нетанияху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу после достижения перемирия с ХАМАС статуэтку в виде золотого голубя, фотография размещена в русскоязычном Х-аккаунте Нетаньяху.

Трамп прибыл в Израиль 13 октября. В аэропорту Бен-Гурион его встретил премьер и президент страны Ицхак Герцог с женами. Как отмечала The Times of Israel, Трамп, будучи в аэропорту, в нарушение протокола пригласил Нетаньяху с супругой в свой автомобиль, и они вместе поехали в кнессет (парламент Израиля). Американский лидер оставил запись в книге почетных гостей кнессета.

Трамп затем должен отправиться в Египет, где пройдет церемония подписания соглашения о завершении конфликта в секторе Газа.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение присвоить Трампу высшую государственную награду страны — орден Нила — в знак признания вклада Трампа в урегулирование палестино-израильского конфликта.

13 октября ХАМАС в рамках первого этапа соглашения освободил 20 живых заложников, захваченных более двух лет назад в первый день конфликта.

Трамп рассказал, как развеял «темную тучу» над сделкой по Газе
Политика
Фото:Mahmoud Issa / Reuters

Нетаньяху не в первый раз делает Трампу символические подарки. В начале февраля израильский премьер преподнес американскому президенту два пейджера — обычный и золотой — в память об операции Израиля против ливанского движения «Хезболла». Трамп в ответ назвал массовый взрыв пейджеров и другой техники у членов группировки осенью 2024 года «грандиозной операцией» и подарил израильскому премьеру фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер» (Биби — сокращенный вариант имени Биньямин).

Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Израиль подарки
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
