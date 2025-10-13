Президент Египта вручит Трампу высшую государственную награду

Абдель Фаттах ас-Сиси (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение присвоить американскому лидеру Дональду Трампу высшую государственную награду страны — орден Нила, сообщает пресс-секретарь ас-Сиси Ахмед Фахми в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Он отметил, что орден присужден в знак признания вклада Трампа в урегулирование палестино-израильского конфликта.

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил представить президенту США Дональду Трампу орден Нила в знак признания его значительного вклада в поддержку мирных усилий, снятию напряженности в конфликте и, в частности, за его решающую роль в прекращении войны в Газе», — говорится в сообщении.

Перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при посредничестве США, вступило в силу в ночь на 10 октября. Подписание первой фазы мирного плана состоялось днем ранее в египетском Шарм-эш-Шейхе. После вступления режима прекращения огня Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а жители палестинских территорий начали возвращаться в свои дома.

13 октября Трамп заявил, что конфликт в Газе «окончен».

Согласно договоренностям, в течение 72 часов после отвода войск ХАМАС обязан освободить заложников. Крайний срок установлен на 13 октября в полдень по местному времени, которое совпадает с московским. В этот же день состоится саммит по прекращению войны в секторе Газа. Его, в частности, посетят премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Однако представители Израиля и ХАМАС на мероприятие не приедут.

Орден Нила — высшая государственная награда Египта, учрежденная в 1915 году султаном Хусейном Камилем. Он предназначен для награждения за военные и гражданские заслуги перед страной как египтян, так и иностранных граждан.