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Палестино-израильский конфликт ,  
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Нетаньяху во время визита в США подарил Трампу пейджер

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Дональд Трамп (слева) и&nbsp;Биньямин&nbsp;Нетаньяху
Дональд Трамп (слева) и Биньямин Нетаньяху (Фото: Leah Millis / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер в ходе своего визита в Вашингтон, сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

В ответ Трамп назвал «грандиозной операций» Израиля массовый взрыв пейджеров и другой техники у членов ливанского движения «Хезболла» осенью 2024 года. По словам Гендельмана, президент США подарил израильскому премьеру фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль США Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Ливан пейджер Хезболла
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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