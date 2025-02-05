Нетаньяху во время визита в США подарил Трампу пейджер
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер в ходе своего визита в Вашингтон, сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.
В ответ Трамп назвал «грандиозной операций» Израиля массовый взрыв пейджеров и другой техники у членов ливанского движения «Хезболла» осенью 2024 года. По словам Гендельмана, президент США подарил израильскому премьеру фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер».
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