Нетаньяху во время визита в США подарил Трампу пейджер

Дональд Трамп (слева) и Биньямин Нетаньяху (Фото: Leah Millis / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу пейджер в ходе своего визита в Вашингтон, сообщил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

В ответ Трамп назвал «грандиозной операций» Израиля массовый взрыв пейджеров и другой техники у членов ливанского движения «Хезболла» осенью 2024 года. По словам Гендельмана, президент США подарил израильскому премьеру фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер».

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