Война Израиля с ХАМАС
0

Трамп нарушил протокол во время визита в Израиль

Times of Israel: Трамп нарушил протокол и пригласил Нетаньяху в свой автомобиль
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп по прибытии в Израиль в аэропорту Бен-Гурион вопреки протоколу пригласил в свой автомобиль премьера Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару, пишет The Times of Israel. После они все вместе отправились в кнессет.

Прежде чем сесть в бронированный лимузин Cadillac «Зверь» (The Beast), Трамп поприветствовал свою дочь Иванку, а затем поговорил с ее мужем Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом, которые также встречали его в аэропорту.

Проходя по красной дорожке на взлетно-посадочной полосе, Трамп сказал Нетаньяху и президенту Израиля Ицхаку Герцогу: «Это великий день. Возможно, ваш лучший день».

Трамп нарушил протокол во время визита в Израиль
Video

Трамп прибыл в Израиль по случаю освобождения заложников, которых палестинское радикальное движение ХАМАС удерживало в секторе Газа с октября 2023 года. Заложников передали в два этапа через представителей Красного Креста — сначала забрали семь человек, позже еще 13. При этом в Газе остаются тела по меньшей мере 26 пленников.

В день визита по Тель-Авиву разместили плакаты и баннеры со словами благодарности американскому президенту. После этого Трамп отправится в Египет для участия в саммите и церемонии подписания документа о первой фазе мирного соглашения в секторе Газа.

Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху протокол Израиль Автомобили
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
