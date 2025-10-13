 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
Трамп рассказал, как развеял «темную тучу» над сделкой по Газе

Трамп: без ударов по Ирану над сделкой по Газе висела бы очень темная туча
Война Израиля с ХАМАС
Война Израиля и Ирана
Трамп считает, что достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа удалось благодаря ударам США по иранским ядерным объектам в июне
Фото: Mahmoud Issa / Reuters
Если бы США в июне не нанесли удары по Ирану, над мирной сделкой по сектору Газа «висела бы очень темная туча». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета.

По словам Трампа, угроза соглашению существовала бы, поскольку у Тегерана было бы ядерное оружие. «И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень темная туча и люди бы не танцевали на улицах», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что Иран до ударов мог бы получить ядерное оружие через два месяца. По мнению республиканца, удары по иранским объектам проложили путь к соглашению, после них ХАМАС, который пользуется поддержкой Тегерана, стал готов к компромиссу с Израилем.

Politico узнало, как связаны удар по Дохе, Трамп и перемирие в Газе
Политика
Сектор Газа

12-дневная ирано-израильская война развернулась в июне 2025 года на фоне конфликта в секторе Газа. Израиль нанес удары по иранской территории, объяснив это наличием у Ирана обогащенного урана, достаточного для производства девяти бомб. Тегеран ответил на них своими ударами по Израилю. В ночь на 22 июня к конфликту присоединились США, а позже Тегеран атаковал американскую военную базу в Катаре. 24 июня Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня.

В разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One по пути в Израиль Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа «может стать самым крупным проектом, в котором он когда-либо участвовал». Республиканец добавил, что получил много устных гарантий от участников мирного процесса и верит, что они будут соблюдаться.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Соглашения удалось достичь при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, в его основу лег план из 20 пунктов, который представил Вашингтон. Согласно договоренностям, в течение 72 часов после отвода войск ХАМАС обязан освободить заложников, а Израиль — палестинских заключенных. Первый этап должен начаться 13 октября в 08:00 по местному времени (совпадает с московским).

Теги
Татьяна Зыкина, Наталия Анисимова
Дональд Трамп сектор Газа Иран Израиль ХАМАС
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
