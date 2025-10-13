ХАМАС освободил всех остававшихся в плену живых заложников

Заложников передали в два этапа через представителей Красного Креста утром 13 октября — сначала забрали семь человек, позже еще 13. Среди спасенных — уроженец Донбасса Максим Харкин

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Палестинское движение ХАМАС передало Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников в рамках мирного соглашения, передает Ynet. Их передали израильской стороне утром 13 октября через представителей Красного Креста в два этапа – сначала из сектора Газа были вывезены первые семь человек, позже еще 13. В то же время в Газе остаются тела 28 погибших пленников.

В первой группе освобожденных были Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал, во второй – Элькана Бухбут, Бар Куперштейн, Максим Харкин, Сегев Кальфон, Эйтан Горн, Давид Кунио, Ариэль Кунио, Нимрод Коэн, Авинатан Ор, Йосеф Хаим Охана, Матан Ценгаукер, Эвьятар Давид, Ром Браславски.

Харкин – уроженец Донбасса и сын гражданки России Талы Харкиной. Вопрос об освобождении мужчины в марте обсуждал с ХАМАС заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Еще за несколько дней до обмена израильские больницы «Шиба», «Бейлинсон» и «Ихилов» начали готовиться к приему заложников. Медики отмечали, что пленники долгое время находились в тяжелых условиях и, судя по видео ХАМАС, сильно голодали и истощены, для них готовят палаты интенсивной терапии, а также программы психологической и социальной реабилитации. Если часть заложников будет находиться в особо тяжелом состоянии, их госпитализируют в больницы «Сорока» и «Барзилай», расположенные ближе к Газе. Идентификацию тел погибших заложников, как и в прошлые разы, будет проводить национальный центр судебной медицины «Абу Кабир» в Тель-Авиве.

Договоренность об освобождении заложников была достигнута в рамках плана урегулирования из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Документ также предусматривает прекращение огня и поэтапный вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа. Перед обменом они отошли к ранее согласованным позициям, но под контролем военных осталось порядка 53% эксклава. На заключительной фазе Израиль сохранит военное присутствие в приграничной буферной зоне. Вместо него за обеспечение безопасности будут отвечать специально созданные международные «силы стабилизации».

Боевикам ХАМАС, готовым сложить оружие и отказаться от насильственной борьбы, представят амнистию. Тем из них, кто захочет покинуть Газу, будет обеспечен безопасный проезд в принимающие страны. Администрированием эксклава займется временное правительство из палестинских «аполитичных технократов», подконтрольного новой международной структуре, которую создадут США при поддержке арабских и европейских стран. Председательствовать в новом органе, согласно плану Белого дома, должен сам американский президент. Переговоры об окончательных параметрах урегулирования ведутся в Египте.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на южные территории Израиля и захватили 251 заложника из числа военнослужащих и мирных жителей. На тот момент в плену группировки уже находились четверо людей, захваченных в 2014–2015 годах. В ответ на атаку боевиков Израиль нанес удары по сектору Газа, а затем начал наземную операцию. На момент заключения соглашения под контролем ЦАХАЛ находилось около 80% территории эксклава.

Вскоре после начала конфликта, 20 и 23 октября, ХАМАС отпустил четверых заложников по гуманитарным соображениям. Затем было достигнуто первое перемирие между Израилем и ХАМАС, оно продлилось с 24 ноября по 1 декабря. Группировка освободила из плена 105 израильских и иностранных заложников взамен на 240 палестинских заключенных.

Второе перемирие было согласовано спустя больше года и продлилось с 19 января по 18 марта. Тогда группировка освободила 30 живых заложников и передала тела еще восьми, включая двух израильских детей Кфира и Ариэля Бибасов, их матери Шири (однако сначала вместо нее по ошибке передали тело неизвестной палестинки). На момент похищения Кфиру — самому младшему из всех заложников ХАМАС — было всего девять месяцев, а его брату Ариэлю — четыре года. Дети Бибасов с ярко-рыжими волосами получили прозвище Рыжики и стали символом израильских заложников. В мае 2025 года группировка в качестве «жеста доброй воли» в адрес США освободила одного заложника с американским гражданством, Идена Александра.

Израильские военные также вызволили восьмерых заложников в ходе рейдов в секторе Газа. Самая крупная подобная операция была проведена 8 июня 2024 года. При рейде в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора были освобождены четыре человека, включая репатрианта из России Андрея Козлова. Кроме того, ЦАХАЛ вывезла из Газы тела 51 погибшего заложника, включая троих, по ошибке убитых самими военными в декабре 2023 года.