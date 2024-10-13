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Военная операция на Украине ,  
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Spiegel узнал, что Байден приедет в Германию после переноса «Рамштайна»

Spiegel: Байден нанесет отмененный из-за урагана визит в ФРГ на следующей неделе
Сюжет
Военная операция на Украине
Байден должен был приехать в Германию 10-12 октября, тогда же должна была пройти «особая» встреча партнеров Украины на базе Рамштайн — ее перенесли. Из-за урагана президент отложил визит, он прибудет в ФРГ к концу новой недели
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Президент США Джо Байден приедет в Германию на следующей неделе, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники.

Ранее планировалось, что американский лидер посетит ФРГ 10-12 октября. Но он решил отложить поездку в связи с надвигавшимся на США ураганом «Милтон». Поехать в Германию должен был и госсекретарь страны Энтони Блинкен, он тоже отменил визит. Ураган обрушился на штат Флорида 9 октября, CNN передает, что его жертвами стали по меньшей мере 17 человек. Байден оценил ущерб от стихийного бедствия в $50 млрд.

Визит изначально планировался как официальный государственный с банкетом и другими мероприятиями, но после переноса программу сократили. На 18 октября запланированы встречи Байдена с его немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Ожидается, что политики будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. Байден также будет награжден за заслуги в американо-немецком сотрудничестве.

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На 12 октября была запланирована встреча Контактной группы по Украине на военной базе Рамштайн в Германии, в пресс-службе авиабазы сообщили, что она не состоится. Ее решили перенести из-за того, что Байден отложил свой визит в ФРГ. Лидер собирался председательствовать на встрече, которая впервые должна была пройти на уровне первых лиц государств (обычно в ней участвовали министры обороны). Новую дату проведения встречи не сообщали.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи говорил, что неделя, на которую она была запланирована, может стать «исторической» для Украины, «положительной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война».

Генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что на этой встрече Контактной группы должен был обсуждаться вопрос разрешения для Украины бить по целям в глубине территории России, Зеленский собирался представить «план победы» Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что получения Киевом разрешения на дальние удары будет «новым, очень опасным витком эскалации напряженности». Говоря о «плане победы» Зеленского, Песков указывал, что Россия продолжает специальную военную операцию и достигнет всех поставленных в ней целей.

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14 июня 1958 года
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