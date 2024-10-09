Блинкен вслед за Байденом отменил визит в Германию

Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за президентом Джо Байденом отменил визит в Германию и Анголу, сообщает агентство dpa в соцсети X.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированную на конец этой недели поездку в Германию после того, как президент США Джо Байден заявил, что откладывает запланированный визит из-за урагана «Милтон», — говорится в публикации.

О том, что Байден решил отложить поездки в Германию и Анголу стало известно накануне. Он намерен «проконтролировать подготовку к урагану «Милтон» и принятие мер в связи с его приближением в дополнение к продолжающимся действиям по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны».

Американский президент должен был приехать в Германию 10 октября и пробыть там до 12 октября. У него была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем, с 13 по 15 октября, он рассчитывал посетить Анголу и провести переговоры с коллегой Жоау Лоуренсу.

Ураган «Милтон» может в среду обрушиться на залив Тампа, в районе которого проживает более 3,3 млн человек.

Предупреждения об урагане «Милтон» появились через 10 дней после накрывшего Флориду урагана «Хелен», в результате которого погибли более 270 человек.