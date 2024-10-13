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Политика ,  
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В Кремле рассказали, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

Ушаков: Эрдоган подарил Путину на день рождения красивую вазу
Эрдоган подарил Путину «красивую вазу», она была доставлена перед телефонным разговором 7 октября, сообщил Ушаков. Ранее он рассказывал, что стоимость презента превышает разрешенную сумму для госслужащих 3 тыс. руб.
Владимир Путин и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: XinHua / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения вазу, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я могу сказать, что это красивая ваза. Почему акцентируем внимание на этом, потому что сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Вот поэтому особое внимание было привлечено», — рассказал Ушаков.

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7 октября Путину исполнилось 72 года, он проводил этот день на работе. О подарке от Эрдогана Ушаков рассказал журналистам на следующий день. На вопрос о том, соответствует ли стоимость презента разрешенным для госслужащих 3 тыс. руб., он ответил, что она «чуть побольше».

Президент России получил поздравления и от других политиков, в частности от лидеров Белоруссии, Никарагуа и Туркмении Александра Лукашенко, Даниэля Ортеги и Сердара Бердымухамедова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, глав Южной Осетии и Абхазии Алана Гаглоева и Аслана Бжании.

По словам Ушакова, Путин получил много подарков из-за рубежа. Помощник президента России не уточнял, кто и что подарил ему. Он также затруднился с ответом на вопрос о том, направили ли поздравления политики из «недружественных стран», однако особо отметил «теплое послание» от председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщала пресс-служба Кремля, Эрдоган поздравил Путина с днем рождения в ходе телефонного разговора. Они в том числе обсудили двусторонние и международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке, и договорились встретиться на саммите БРИКС в Казани.

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Россия Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Юрий Ушаков день рождения подарок
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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