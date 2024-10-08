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Политика ,  
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В Кремле рассказали о «хорошем турецком подарке» Путину на день рождения

Ушаков: Эрдоган прислал Путину турецкий подарок, но превысил лимит по стоимости
День рождения Владимир Путин праздновал накануне, ему исполнилось 72 года. Как сообщил помощник российского президента, Эрдоган прислал «хороший турецкий подарок», однако немного превысил допустимый лимит по стоимости
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал российскому коллеге Владимиру Путину ко дню рождения «хороший турецкий подарок», сообщил журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Турецкий президент специально прислал подарок перед его вчерашним разговором», — сказал Ушаков (цитата по «РИА Новости»).

Помощник Путина уточнил, что это был «хороший турецкий подарок». В то же время, отвечая на вопрос, был ли презент в пределах разрешенных для госслужащих 3 тыс. руб., Ушаков заметил, что тот стоил «чуть побольше».

В России установлен запрет на вручение подарков госслужащим в связи с их должностным положением или с исполнением служебных обязанностей. Исключением служат обычные подарки, стоимость которых не превышает 3 тыс. руб. Те же, что получены госслужащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными событиями, признаются федеральной собственностью либо субъекта государства.

Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с днем рождения
Политика
Реджеп Эрдоган

День рождения Путин праздновал накануне, ему исполнилось 72 года. Эрдоган лично поздравил российского коллегу по телефону. В ходе беседы главы государств также обсудили двусторонние и международные темы и выразили готовность продолжать сотрудничество между Россией и Турцией, сообщала пресс-служба Кремля.

«Подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани», — добавили в Кремле.

Российского президента поздравили и другие политики, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Никарагуа Даниэль Ортега, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, главы Южной Осетии и Абхазии Алан Гаглоев и Аслан Бжания.

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Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Турция подарок
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Реджеп Тайип Эрдоган

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