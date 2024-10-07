Лукашенко поздравил Путина с 72-летием

Президент Лукашенко в поздравлении Путину рассказал о его исторической миссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Администрация Президента России)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения — 7 октября ему исполнилось 72 года. Текст поздравления опубликовали на официальном сайте Лукашенко.

«Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета», — написал белорусский президент в поздравлении Путину.

Лукашенко отметил, что в его стране высоко ценят «последовательную твердую позицию Владимира Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства».

Президент Белоруссии выразил уверенность, что «сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам».

Журналист Павел Зарубин сообщил, что 7 октября у Путина будет рабочий день. В первой половине дня он проведет закрытые встречи, а вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для участия в саммите Содружества.

Одним из первых Путина с днем рождения поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравление было опубликовано ровно в полночь 7 октября в его телеграм-канале. Кадыров пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и успехов «в его нелегкой работе».