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Военная операция на Украине ,  
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Путин проведет день рождения на работе

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин проведет свой 72-й день рождения на работе. У него запланирована встреча с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества, в течение всего дня Путин проведет ряд рабочих контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Вечером у президента будет неформальное общение с главами государств и правительств стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в завтрашнем заседании Совета глав государств СНГ», — рассказал Песков. Он добавил, что «президент не считает свои праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе».

По словам Пескова, во второй половине дня у Путина запланирован международный телефонный разговор.

Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Москве 8 октября.

В Генуе появились листовки с поздравлением Путина с днем рождения
Политика
Генуя

Политики уже начали поздравлять Путина с днем рождения. Ровно в полночь 7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал поздравление, в котором пожелал главе государства счастья и крепкого здоровья. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Путина, отметив, что в соседней стране высоко ценят последовательную позицию российского лидера и его «принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства».

Это не первый день рождения президента, который он проводит на работе. Так, в 2023 году 7 октября Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. По этому случаю президенты обеих стран, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев, приехали в резиденцию Путина. По итогам встречи президент пошутил, что они «сообразили на троих», поскольку Токаев и Мирзиеев остались на обед.

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Владимир Путин

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7 октября 1952 года
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