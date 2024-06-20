Тяньцзиньский нижэньчжан, пхунсаны и коза: что дарили президенту Путину

Собаки, лошадь и коза

Традицию дарить Путину животных в 2000 году начал глава МЧС Сергей Шойгу, подаривший президенту лабрадора по кличке Конни. В 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков подарил Путину символ наступающего года — белую козу Сказку. В 2005 году российскому лидеру подарили мини-лошадку Вадика, а в 2008-м — тигрицу, которую назвали Маша. В 2010-м и 2011-м Путину подарили еще двух собак: премьер-министр Болгарии Бойко Борисов преподнес ему кобеля каракачинской овчарки, а губернатор японской префектуры Акита — щенка породы акита-ину.

В 2017 году, перед началом саммита глав СНГ в Сочи, президент вновь получил в подарок собаку — алабая по кличке Верный от главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. 17 января 2019 года президент Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша