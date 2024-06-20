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Политика ,  
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Тяньцзиньский нижэньчжан, пхунсаны и коза: что дарили президенту Путину

Во время визита Владимира Путина в Северную Корею лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту двух собак породы пхунсан. За почти 25 лет, проведенных Путиным у власти, ему подарили породистого скакуна, козу, картины, оружие, музыкальные инструменты и даже копию императорской короны.
Собаки, лошадь и коза
Традицию дарить Путину животных в 2000 году начал глава МЧС Сергей Шойгу, подаривший президенту лабрадора по кличке Конни. В 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков подарил Путину символ наступающего года&nbsp;&mdash; белую козу Сказку. В 2005 году российскому лидеру подарили мини-лошадку Вадика, а в 2008-м&nbsp;&mdash; тигрицу, которую назвали Маша. В 2010-м и 2011-м Путину подарили еще двух собак: премьер-министр Болгарии Бойко Борисов преподнес ему кобеля каракачинской овчарки, а губернатор японской префектуры Акита&nbsp;&mdash; щенка породы акита-ину. В 2017 году, перед началом саммита глав СНГ в Сочи, президент вновь получил в подарок собаку&nbsp;&mdash; алабая по кличке Верный от главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. 17 января 2019 года президент Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша
Владимир Путин во время прогулки со своими собаками — болгарской овчаркой Бафи и акита-ину Юмэ (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Традицию дарить Путину животных в 2000 году начал глава МЧС Сергей Шойгу, подаривший президенту лабрадора по кличке Конни. В 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков подарил Путину символ наступающего года — белую козу Сказку. В 2005 году российскому лидеру подарили мини-лошадку Вадика, а в 2008-м — тигрицу, которую назвали Маша. В 2010-м и 2011-м Путину подарили еще двух собак: премьер-министр Болгарии Бойко Борисов преподнес ему кобеля каракачинской овчарки, а губернатор японской префектуры Акита — щенка породы акита-ину.

В 2017 году, перед началом саммита глав СНГ в Сочи, президент вновь получил в подарок собаку — алабая по кличке Верный от главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. 17 января 2019 года президент Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша

Еще одну собаку&nbsp;&mdash; киргизскую борзую по кличке Шерхан&nbsp;&mdash; и орловского рысака Путину подарили 28 марта во время его поездки в Киргизию
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Еще одну собаку — киргизскую борзую по кличке Шерхан — и орловского рысака Путину подарили 28 марта во время его поездки в Киргизию
Перстень победителя Super Bowl
В 2005 году Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с бизнесменами из США. Среди них оказался миллиардер, владелец футбольной команды New England Patriots Роберт Крафт. В 2013 году Крафт заявил, что во время этой встречи Путин украл у него чемпионский перстень победителя Super Bowl. По его словам, он показал кольцо российскому президенту, а тот положил его себе в карман. Забрать украшение миллиардеру помешали сотрудники ФСО, а не рассказывать об этой истории его якобы убедили в администрации тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего. На Петербургском международном экономическом форуме в 2013 году Путин заявил, что не помнит ни Крафта, ни кольца, но готов &laquo;изготовить что-то действительно хорошее, заметное, чтобы было видно, что это дорогая вещь: и с металлом хорошим, и с камнем, чтобы из поколения в поколение передавалось в команде, интересы которой представляет господин Крафт&raquo; Позднее представители Крафта заявили, что слова миллиардера были истолкованы неверно и он действительно подарил кольцо Путину и очень рад, что тот перстень находится в Кремле
Владимир Путин с председателем и старшим исполнительным директором группы компаний Craft Робертом Крафтом (слева) во время встречи в Константиновском дворце в Стрельне (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

В 2005 году Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с бизнесменами из США. Среди них оказался миллиардер, владелец футбольной команды New England Patriots Роберт Крафт. В 2013 году Крафт заявил, что во время этой встречи Путин украл у него чемпионский перстень победителя Super Bowl. По его словам, он показал кольцо российскому президенту, а тот положил его себе в карман. Забрать украшение миллиардеру помешали сотрудники ФСО, а не рассказывать об этой истории его якобы убедили в администрации тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего. На Петербургском международном экономическом форуме в 2013 году Путин заявил, что не помнит ни Крафта, ни кольца, но готов «изготовить что-то действительно хорошее, заметное, чтобы было видно, что это дорогая вещь: и с металлом хорошим, и с камнем, чтобы из поколения в поколение передавалось в команде, интересы которой представляет господин Крафт»

Позднее представители Крафта заявили, что слова миллиардера были истолкованы неверно и он действительно подарил кольцо Путину и очень рад, что тот перстень находится в Кремле

Картина
В 2012 году президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подарил Путину картину &laquo;Письмо Путину&raquo; уральского художника Леонида Баранова. Выбор своего подарка он объяснил так: &laquo;Это наивное искусство: люди сидят за столом, пишут письмо Путину. Вокруг деревня, церкви. Но я ее подарил Владимиру Путину прежде всего из-за названия, которое свидетельствует: вот, действительно, люди в качестве главного заступника рассматривают Владимира Владимировича&raquo;

В 2012 году президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подарил Путину картину «Письмо Путину» уральского художника Леонида Баранова. Выбор своего подарка он объяснил так: «Это наивное искусство: люди сидят за столом, пишут письмо Путину. Вокруг деревня, церкви. Но я ее подарил Владимиру Путину прежде всего из-за названия, которое свидетельствует: вот, действительно, люди в качестве главного заступника рассматривают Владимира Владимировича»

Часы с кукушкой
В 2013 году на открытии выставки промышленных новинок в Ганновере канцлер Германии Ангела Меркель подарила Путину часы с кукушкой, на которых изображен гербовый германский орел
Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на открытии международной промышленной ярмарки «Ганновер-2013» (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В 2013 году на открытии выставки промышленных новинок в Ганновере канцлер Германии Ангела Меркель подарила Путину часы с кукушкой, на которых изображен гербовый германский орел

Бандонеон
В 2014 году президент Аргентины Кристина Киршнер во время визита Путина в Буэнос-Айрес подарила Путину бандонеон&nbsp;&mdash; род аккордеона, на котором в Аргентине аккомпанируют исполнителям танго. Она заявила, что &laquo;этот бандонеон&nbsp;&mdash; символ танго, символ Аргентины, аргентинской культуры и символ братских отношений&raquo;
Фото: Reuters

В 2014 году президент Аргентины Кристина Киршнер во время визита Путина в Буэнос-Айрес подарила Путину бандонеон — род аккордеона, на котором в Аргентине аккомпанируют исполнителям танго. Она заявила, что «этот бандонеон — символ танго, символ Аргентины, аргентинской культуры и символ братских отношений»

«Золотая колыбель Крыма»
В 2015 году представители национальных общественных объединений Крыма подарили Владимиру Путину &laquo;золотую колыбель Крыма&raquo;. По легенде, тот, кто найдет такую колыбель, спрятанную на знаменитой своими пещерами горе Басман, принесет на&nbsp;полуостров мир и взаимопонимание
Фото: скриншот с видео НТВ

В 2015 году представители национальных общественных объединений Крыма подарили Владимиру Путину «золотую колыбель Крыма». По легенде, тот, кто найдет такую колыбель, спрятанную на знаменитой своими пещерами горе Басман, принесет на полуостров мир и взаимопонимание

Меч Победы
В феврале 2016&nbsp;года, во время встречи в резиденции Бочаров Ручей, эмир&nbsp;Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа подарил Путину меч Победы, изготовленный из дамасской стали и драгоценных металлов. Как заверили президента России, он был выполнен по заказу самого эмира. В ответ российский лидер преподнес&nbsp; четырехлетнего жеребца-ахалтекинца по кличке Хаджибек&nbsp;&mdash; чемпиона мира 2014 года среди молодых скакунов
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

В феврале 2016 года, во время встречи в резиденции Бочаров Ручей, эмир Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа подарил Путину меч Победы, изготовленный из дамасской стали и драгоценных металлов. Как заверили президента России, он был выполнен по заказу самого эмира. В ответ российский лидер преподнес  четырехлетнего жеребца-ахалтекинца по кличке Хаджибек — чемпиона мира 2014 года среди молодых скакунов

Корона
1 декабря 2015 года Геннадий Хазанов во время встречи в Кремле вручил Путину точную копию императорской короны, подлинник которой хранится в Алмазном фонде. &laquo;Если&nbsp;бы вы что-то поскромнее принесли, я&nbsp;бы себе оставил, а так придется теперь сдать в Кремль&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал тогда Путин
Владимир Путин и художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов во время встречи в Кремле (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

1 декабря 2015 года Геннадий Хазанов во время встречи в Кремле вручил Путину точную копию императорской короны, подлинник которой хранится в Алмазном фонде. «Если бы вы что-то поскромнее принесли, я бы себе оставил, а так придется теперь сдать в Кремль», — сказал тогда Путин

Чжучжэнский гуцинь и тяньцзиньский нижэньчжан
В июне 2018 года, во время визита Путина в Китай, председатель КНР Си Цзиньпин подарил ему чжучжэнский гуцинь (народный музыкальный инструмент, напоминающий гусли) и тяньцзиньский нижэньчжан (глиняный бюст) с лицом российского лидера. Путин накануне подарил своему коллеге русскую баню
Фото: скриншот с видео НТВ

В июне 2018 года, во время визита Путина в Китай, председатель КНР Си Цзиньпин подарил ему чжучжэнский гуцинь (народный музыкальный инструмент, напоминающий гусли) и тяньцзиньский нижэньчжан (глиняный бюст) с лицом российского лидера. Путин накануне подарил своему коллеге русскую баню

Четыре мешка картошки
29 декабря 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Россию подарил Путину четыре мешка картошки. Как рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт,&nbsp;&laquo;самая лучшая, суперэлитная картошка с президентского огорода&raquo; была привезена по спецзаказу
Фото: tvr.by

29 декабря 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Россию подарил Путину четыре мешка картошки. Как рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, «самая лучшая, суперэлитная картошка с президентского огорода» была привезена по спецзаказу

В ходе визита Владимира Путина в Северную Корею 18-19 июня 2024 года лидер КНДР Ким&nbsp;Чен Ын&nbsp;подарил российскому президенту&nbsp;двух собак породы пхунсан. Она выведена от северокорейских волков и почти не распространена за пределами страны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что&nbsp;собаки будут жить в Москве, клички президент им еще не дал.&nbsp;Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что Ким Чен Ын также подарил президенту несколько подарков, связанных с изображением Путина, включая бюсты.
Фото: KCNA

В ходе визита Владимира Путина в Северную Корею 18-19 июня 2024 года лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту двух собак породы пхунсан. Она выведена от северокорейских волков и почти не распространена за пределами страны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что собаки будут жить в Москве, клички президент им еще не дал. Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что Ким Чен Ын также подарил президенту несколько подарков, связанных с изображением Путина, включая бюсты.

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