В Черкассах военкомы устроили облаву на концерте комика

Документы проверяли у зрителей, пришедших на концерт комика Антона Тимошенко в Черкассах, а также на АЗС в центре Киева и на парковке у заведения во Львове. 11 октября облава прошла на концерте группы «Океан Эльзы» в Киеве

В украинском городе Черкассы сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) устроили рейд на концерте комика Антона Тимошенко, пишут «Страна» и УНИАН.

Как пишет «Страна», сотрудники военкоматов проверяют документы у зрителей в фойе концертного зала.

Кроме того, в центре Киева военкомы проверяли документы у водителей на автозаправке совместно с полицией, передает «Страна» и публикует соответствующие кадры. Машины, как уточняет портал, проверяли на выезде с АЗС.

Один из очевидцев также рассказал изданию о рейде на парковке около одного из заведений во Львове. По словам мужчины, несколько сотрудников ТЦК, прибыв на парковку, заставили клиентов заведения выйти из машин для проверки документов, к некоторым применяли силу. На место позднее также приехали полицейские.

В украинском «Центре противодействия дезинформации» (согласно учредительному указу, он «обеспечивает противодействие угрозам нацбезопасности в информационной сфере» заявили, что «в сети массово распространяются манипуляции вокруг проверок, проводимых работниками ТЦК накануне, в частности, в Киеве». Там подчеркнули, что сотрудники ТЦК действуют «в рамках своих полномочий».

11 октября сотрудники ТЦК также проводили облаву на концерте музыкальной группы «Океан Эльзы». Тогда около 50 сотрудников военкомата приехали ко Дворцу спорта в Киеве и проверяли документы у мужчин. На видео, которое показала «Страна», было видно, как задержанных вталкивают в автобус.

Тем же вечером, по данным «Страны», военкомы провели рейд по ресторанам в Харькове и Хмельницком. Военные и полиция также организовали проверки в Днепре, но не уточнялось, связаны ли они с работой военкомов. Об облавах в стриптиз-клубах, ресторанах и спортзалах нескольких городов Украины также писала газета «Высокий замок».

В апреле на Украине ужесточили правила мобилизации, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали всегда иметь при себе военный билет. Нижняя планка возраста для призыва в войска была снижена с 27 до 25 лет. В середине октября власти сократили срок, положенный украинцам на получение повестки от ТЦК до трех дней. При несоблюдении требования грозит штраф на сумму от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (40–59 тыс. руб.).