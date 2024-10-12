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Военная операция на Украине ,  
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Вакарчук оценил облаву ТЦК на своем концерте словами «радость и праздник»

Сюжет
Военная операция на Украине

Вакарчук оценил облаву ТЦК на своем концерте словами «радость и праздник»
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Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук не стал напрямую комментировать рейд военкомов на его концерте в Киеве, заявив лишь о благодарности зрителям, сообщает ТСН со ссылкой на исполнителя.

«Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В частности, за то, что они сейчас продолжают приходить нас поддерживать. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», — сказал Вакарчук.

Информацию о задержаниях после концерта исполнитель не предоставил.

В Киеве военкомы провели рейд на концерте группы «Океан Эльзы»
Политика

Облава территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) на концерте музыкальной группы «Океан Эльзы» произошел накануне вечером. Тогда около 50 сотрудников военкомата приехали ко Дворцу спорта в Киеве и проверяли документы у мужчин.

На видео, которое опубликовал украинский телеграм-канал «Страна», видно, как задержанных вталкивают в автобус.

В октябре на Украине сократили срок явки по повестке в период мобилизации в военкомат. Ранее военнообязанным и резервистам необходимо было прийти в военкомат в течение двух недель из любого населенного пункта. Теперь же жители административных центров должны прибыть в течение одной недели, из других населенных пунктов — за десять дней.

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Теги
Святослав Вакарчук Киев «Океан Эльзы» военком
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