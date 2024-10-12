В Киеве устроили облаву на концерте «Океана Эльзы». Видео
Вечером 11 октября сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) приехали ко Дворцу спорта в Киеве, где проходил концерт музыкальной группы «Океан Эльзы». Несколько десятков сотрудников ТЦК и полицейских проверили документы у мужчин. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Страны», видно, как задержанных вталкивают в автобус.
Вечером 11 октября, по данным издания, военкомы провели также рейд по ресторанам в Харькове и Хмельницком, рейд военных и полиции прошел также в Днепре, но не уточнялось, связан ли он с работой военкомов.
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