 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве устроили облаву на концерте «Океана Эльзы». Видео

Появились кадры облавы ТЦК на концерте «Океана Эльзы» в Киеве
Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве устроили облаву на концерте «Океана Эльзы». Видео
Video

Вечером 11 октября сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) приехали ко Дворцу спорта в Киеве, где проходил концерт музыкальной группы «Океан Эльзы». Несколько десятков сотрудников ТЦК и полицейских проверили документы у мужчин. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Страны», видно, как задержанных вталкивают в автобус.

Вечером 11 октября, по данным издания, военкомы провели также рейд по ресторанам в Харькове и Хмельницком, рейд военных и полиции прошел также в Днепре, но не уточнялось, связан ли он с работой военкомов.

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
«Океан Эльзы» военкомат Киев Украина
Материалы по теме
В Киеве сотрудники ТЦК попытались мобилизовать американца
Политика
«Страна» сообщила о побеге мобилизованных от сотрудников ТЦК на заправке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Ограбление поезда в Чикаго попало на видеоОбщество, 11:34
Выход за рамки: как малый бизнес преодолевает барьеры при масштабированииНациональные проекты, 11:19
Легенды бокса назвали фаворита боя за титул между Биволом и БетербиевымСпорт, 11:00
Der Spiegel узнал об обсуждении в Киеве сценария уступки территорииПолитика, 10:52
Чем для российского экспорта важны рынки ЕАЭСНациональные проекты, 10:49
В Минобороны рассказали о возведении мостов в Курской областиПолитика, 10:42
Продажи российских любовных романов выросли почти на 40%Технологии и медиа, 10:30
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Ограничения на работу аэропорта Казани снялиОбщество, 10:23
Суд вернул прокурору дело Дудя для устранения недочетовОбщество, 10:16
В Киеве устроили облаву на концерте «Океана Эльзы». ВидеоПолитика, 10:14
Джонсон оценил свой вклад в срыв мирных переговоров России и УкраиныПолитика, 10:10
Киев, Скрипали и последний разговор с королевой. Мемуары Бориса ДжонсонаПолитика, 10:00
Закрылся единственный европейский филиал МГУПолитика, 09:50
Как доля малого и среднего бизнеса подросла в 2022 году. ИнфографикаЭкономика, 09:30