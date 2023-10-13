Facebook и Instagram будут удалять посты в поддержку ХАМАС

Facebook и Instagram будут удалять посты в поддержку ХАМАС

C 7 октября в Facebook и Instagram удалили или пометили как тревожные свыше 795 тыс. публикаций в поддержку ХАМАС, блокировки публикаций продолжатся. О подобных мерах ранее сообщили в Х, Youtube, Tiktok и Telegram

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Американская компания Meta Platforms Ink. (признана экстремистской организацией в России, принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram заблокированы) будет блокировать публикации под авторством ХАМАС и в поддержку палестинского исламистского движения, следует из заявления организации. Сообщение продублировано на иврите и арабском языке.

В компании осудили «жестокие террористические атаки ХАМАС» на Израиль. «Группы экспертов компании круглосуточно работают над мониторингом наших платформ, одновременно защищая возможность людей использовать приложения, чтобы пролить свет на важные события, происходящие в мире», — говорится в публикации.

В оперативном отделе работают эксперты, владеющие ивритом и арабским языком, чтобы быстро удалять контент, который нарушает нормы и правила сообщества. По данным компании, с 7 октября сотрудники удалили или пометили как тревожные более 795 тыс. публикаций — это в семь раз больше, чем два месяца назад.

«ХАМАС запрещен на наших платформах, и мы удаляем похвалу и поддержку в его адрес, разрешая социальный и политический дискурс — новостные репортажи, вопросы, связанные с правами человека, или академические, нейтральные и осуждающие обсуждение», — уточнили в Meta.

Аккаунты, связанные с ХАМАС, также удаляют в Х (бывшая Twitter), а YouTube и TikTok удаляли видео со сценами жестокости и дезинформацией, писала The New York Times.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ранее исключил удаление канала ХАМАС из-за распространения, в том числе, предупреждений перед обстрелами. Однако модераторы и инструменты искусственного интеллекта ежедневно удаляют «миллионы явно вредоносного контента» с платформы, подчеркнул он.

После начала войны между Израилем и ХАМАС ряд государств, в том числе США осудили нападение боевиков и заявили о праве Израиля защищать себя. Американский президент Джо Байден пообещал «твердую и непоколебимую» поддержку Тель-Авиву со стороны Вашингтона.

Президент России Владимир Путин также осудил «беспрецедентную по жестокости» атаку ХАМАС и заявил о праве Израиля на защиту. Он также призвал «оставить в покое» мирное население — женщин, стариков и детей.

По словам президента, палестино-израильский конфликт должен быть решен путем переговоров, итогом которых станет создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

США уже передали в восточное Средиземноморье свой самый дорогой авианосец — «Джеральд Форд», а также рассматривают возможность отправить 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты в близкий к Израилю район.

По последним данным Минздрава Палестины, при ударах Израиля по сектору Газа погибли 1845 человек, еще 6,7 тыс. пострадали и 450 тыс. вынужденно покинули свои дома. Число погибших в Израиле с начала нового военного обострения 7 октября превысило 1,3 тыс. человек, пострадали 3,2 тыс.