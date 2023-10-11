Путин: потери гражданского населения в войне Израиля и ХАМАС нужно свести к нулю

Путин призвал «оставить в покое» женщин и детей в войне Израиля с ХАМАС

Ашкелон, Израиль (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Необходимо «успокоить ситуацию» в Израиле, чтобы избежать больших потерь среди мирного населения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«То, что происходит, — ужасно», — сказал Путин.

По его словам, каким бы ни был уровень ожесточения с обеих сторон, нужно «минимизировать или свести к нулю» потери среди гражданского населения.

«Если мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Женщин, детей оставьте в покое», — призвал президент и добавил, что речь идет об обеих сторонах конфликта.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, 2,8 тыс. получили ранения. В секторе Газа в результате израильских ударов погибли свыше 1 тыс. человек, еще более 5,1 тыс. были ранены.

Среди жертв конфликта есть иностранные граждане, в том числе россияне. По подтвержденным данным, погибли четыре гражданина России, еще шесть пропали без вести. Как отметил посол России в Израиле Анатолий Викторов, число жертв может быть «гораздо больше».