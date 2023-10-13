Дуров объяснил, почему Telegram не стал удалять канал ХАМАС

Дуров усомнился, что Telegram можно использовать для значительной помощи пропаганде, и задался вопросом, поможет или помешает блокировка канала ХАМАС спасти жизни людей

Ашкелон, Израиль (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Telegram не удаляет канал палестинского исламистского движения ХАМАС, поскольку этот шаг «рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию», написал основатель мессенджера Павел Дуров.

Модераторы и инструменты искусственного интеллекта ежедневно удаляют «миллионы явно вредоносного контента» с платформы, однако в случаях, связанных с войной, решение подобных проблем не всегда очевидно, считает он.

По словам Дурова, на этой неделе ХАМАС, перед тем как начать ракетный обстрел Ашкелона на юго-западе Израиля, в своем канале предупредил мирных жителей о необходимости покинуть атакуемый район. «Поможет ли закрытие их канала спасти жизни, или поставит под угрозу еще больше жизней?» — задался он вопросом.

Telegram, в отличие от других платформ, не продвигает шокирующий контент при помощи алгоритмов, пользователи видят только то, на что сами подписались, заявил Дуров. Поэтому, считает он, мессенджер вряд ли можно использовать в помощь пропаганде.

С тех пор как ХАМАС 7 октября подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, а тысячи боевиков проникли в южные районы страны (по оценкам израильской армии обороны ЦАХАЛ, в нападении участвовали от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. представителей группировки), в соцсетях распространились многочисленные видео и фото, на которых запечатлено, как боевики стреляют по гражданским и похищают людей. По словам экспертов, опрошенных The New York Times, многие из таких постов были опубликованы с целью запугать мирное население. Подобной тактикой пользовались запрещенные в России террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каида».

По словам израильских специалистов, которые мониторят соцсети на предмет разжигания ненависти и дезинформации, часто подобные материалы появляются сперва в Telegram, затем в X (бывшая Twitter), а после этого и на других платформах. Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), YouTube и TikTok удаляли фото, видео и посты с дезинформацией после получения соответствующих запросов, отмечает газета. В X заявили, что в соответствии с обновленной политикой безопасности удаляют аккаунты, связанные с ХАМАС.