Посол Израиля назвал возможным призыв в армию репатриантов из России

Россияне-репатрианты могут быть мобилизованы в Израиле в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа, поскольку они являются гражданами этой страны, заявил израильский посол

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Репатрианты из России могут быть мобилизованы в Израиле в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа, поскольку они являются гражданами этой страны, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в интервью RTVI.

«Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины. Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал», — сказал Бен Цви.

Службу в израильской армии проходят все граждане страны, достигшие 18 лет. Исключение составляют арабы и бедуины — они могут служить добровольцами. Женщины, состоящие в браке на момент призыва, освобождаются от него. Призыву на службу также не подлежат репатрианты старше 22 лет с детьми, прибывшие в страну после 1 июня 2015 года. Для репатриантов, прибывших в Израиль до этого, возрастная планка освобождения от призыва выше — 26 лет.

После начала операции «Потоп Аль-Аксы» палестинского исламистского движения ХАМАС и нападения сил группировки на южные регионы Израиля утром 7 октября израильский министр обороны Йоав Галант объявил массовый призыв.

9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за 48 часов мобилизовала 300 тыс. человек. Представитель ведомства Даниэль Хагари пояснил, что ЦАХАЛ «никогда не мобилизовывала так быстро столько резервистов».

По данным агентства «Сохнут», в 2022 году Израиль принял рекордное за 23 года число репатриантов — 70 тыс. человек. Из них более половины (свыше 37 тыс. человек) — россияне.

По последним данным ЦАХАЛ, в Израиле погибли более 1,3 тыс. человек, ранены свыше 3,2 тыс. Палестинская сторона 13 октября заявила о более чем 1,5 тыс. погибших и свыше 7,2 тыс. пострадавших в результате израильских ударов.

10 октября Израиль объявил о начале полномасштабного наступления. Издание Walla со ссылкой на источники сообщило, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в одном из разговоров с президентом США Джо Байденом предупредил, что Израиль будет вынужден начать наземную операцию в секторе Газа. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ответ на вопрос о наземной операции в регионе говорил, что «все варианты рассматриваются».

Утром 13 октября Израиль призвал к эвакуации жителей северной части сектора Газа в более безопасную южную часть, граничащую с Египтом, в течение 24 часов. ЦАХАЛ выпустила уведомление для жителей Газы, объяснив эвакуацию тем, что город «служит местом проведения военных операций». ХАМАС призвал игнорировать заявление Израиля, назвав его попыткой «посеять смятение среди граждан и подорвать стабильность нашего внутреннего фронта».