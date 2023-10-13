 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Посол Израиля назвал возможным призыв в армию репатриантов из России

Посол: россиян-репатриантов в случае мобилизации призовут в армию Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Россияне-репатрианты могут быть мобилизованы в Израиле в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа, поскольку они являются гражданами этой страны, заявил израильский посол
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Репатрианты из России могут быть мобилизованы в Израиле в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа, поскольку они являются гражданами этой страны, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в интервью RTVI.

«Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины. Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал», — сказал Бен Цви.

Службу в израильской армии проходят все граждане страны, достигшие 18 лет. Исключение составляют арабы и бедуины — они могут служить добровольцами. Женщины, состоящие в браке на момент призыва, освобождаются от него.

Призыву на службу также не подлежат репатрианты старше 22 лет с детьми, прибывшие в страну после 1 июня 2015 года. Для репатриантов, прибывших в Израиль до этого, возрастная планка освобождения от призыва выше — 26 лет.

После начала операции «Потоп Аль-Аксы» палестинского исламистского движения ХАМАС и нападения сил группировки на южные регионы Израиля утром 7 октября израильский министр обороны Йоав Галант объявил массовый призыв.

9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за 48 часов мобилизовала 300 тыс. человек. Представитель ведомства Даниэль Хагари пояснил, что ЦАХАЛ «никогда не мобилизовывала так быстро столько резервистов».

По данным агентства «Сохнут», в 2022 году Израиль принял рекордное за 23 года число репатриантов — 70 тыс. человек. Из них более половины (свыше 37 тыс. человек) — россияне.

Читайте на РБК Pro
Активы «Полиметалла» могут упасть в цене из-за пошлин. Что ждать от акций
Плюс ₽45 млрд: почему инвесторы понесли деньги в фонды денежного рынка
ВНЖ не для всех: что изменилось для российских релокантов в Турции
Суды начали наказывать за эмодзи. Как не попасть под штрафы

По последним данным ЦАХАЛ, в Израиле погибли более 1,3 тыс. человек, ранены свыше 3,2 тыс. Палестинская сторона 13 октября заявила о более чем 1,5 тыс. погибших и свыше 7,2 тыс. пострадавших в результате израильских ударов.

10 октября Израиль объявил о начале полномасштабного наступления. Издание Walla со ссылкой на источники сообщило, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в одном из разговоров с президентом США Джо Байденом предупредил, что Израиль будет вынужден начать наземную операцию в секторе Газа. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ответ на вопрос о наземной операции в регионе говорил, что «все варианты рассматриваются».

Утром 13 октября Израиль призвал к эвакуации жителей северной части сектора Газа в более безопасную южную часть, граничащую с Египтом, в течение 24 часов. ЦАХАЛ выпустила уведомление для жителей Газы, объяснив эвакуацию тем, что город «служит местом проведения военных операций». ХАМАС призвал игнорировать заявление Израиля, назвав его попыткой «посеять смятение среди граждан и подорвать стабильность нашего внутреннего фронта».

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль репатриация мобилизация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 16:15
Исследование МТС: роль и влияние смартфона на отношения в семье Пресс-релиз, 17:07
На фестивале в Москве отменили показ фильма Сокурова Общество, 17:04
Врач рассказал о коме раненого в Белгороде журналиста Sputnik Политика, 16:58
Израильские танки у границы с сектором Газа. Видео Политика, 16:55
Минобороны подвело итоги недели на южно-донецком направлении Политика, 16:54
Путин оценил возвращение Фридмана Политика, 16:53
Школа в Курской области получила повреждения после обстрела ВСУ Политика, 16:52
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Рублев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае Спорт, 16:41
Как генетика определяет характер Pro, 16:35
Число пропавших без вести россиян в Израиле выросло вдвое Политика, 16:27
Спасибо подзарядке: как в России развивается производство электромобилей Национальные проекты, 16:25
Результаты JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup оказались лучше прогнозов Инвестиции, 16:23
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:22
Правительство раскрыло параметры обязательной продажи валютной выручки Экономика, 16:14