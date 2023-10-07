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Армию Израиля привели в боеготовность из-за обстрелов со стороны Газы

Армия Израиля объявила о состоянии боевой готовности из-за обстрелов из Газы

Армия обороны Израиля приведена в боевую готовность в ответ на ракетный обстрел со стороны сектора Газа и проникновение боевиков в приграничные районы, говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Министр обороны Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов, передает The Times of Israel.

Военные призвали жителей южных и центральных районов оставаться в убежищах. «Начальник Генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения действий ЦАХАЛ», — говорится в заявлении армии.

Массированный обстрел Израиля продолжается с 7 утра по местному времени (совпадает с московским); власти возложили ответственность на палестинское исламистское движение ХАМАС. Несколько человек получили ранения, одна женщина умерла.

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