WP узнала, что США решили вновь ограничить доступ Ирану к его $6 млрд

США и Катар решили ограничить доступ к ранее разблокированным активам Ирана на $6 млрд, узнала WP. В США ранее заявили, что Иран «в широком смысле» причастен к атаке ХАМАС на Израиль. Тегеран свою причастность к атакам отрицал

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Власти США и Катара решили пока не давать Ирану доступ к его ранее разблокированным $6 млрд в свете обострения палестино-израильского конфликта, пишет The Washington Post.

По словам источников издания, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на совещании 12 октября сообщил конгрессменам-демократам, что «американские должностные лица и правительство Катара договорились не давать Ирану доступ к счету с $6 млрд на гуманитарную помощь в свете нападения ХАМАС на Израиль».

Как отмечает газета, американские законодатели ранее требовали от президента США Джо Байдена не допустить использование Тегераном этих денег. «Этот шаг отражает то, насколько быстро резня Хамаса в Израиле изменила отношения США в регионе», — говорится в статье.

Тегеран добился размораживания $6 млрд, заблокированных в Южной Корее в рамках антииранских санкций США, в августе этого года. По данным иранского МИДа, выделение средств было согласовано в рамках договоренности об обмене заключенными между Тегераном и Вашингтоном, в соответствии с которым каждая сторона передаст другой по пять человек. Иранское агентство Tasnim поясняло, что средства сначала должны были быть конвертированы из южнокорейской валюты в евро, а затем отправлены на счет в Катаре, к которому Иран мог бы получить доступ.

Иран после нападения ХАМАС на Израиль открыто поддержал палестинское движение. Белый дом ранее заявил, что Иран «в широком смысле» причастен к этому нападению. «Потому что они предоставили львиную долю финансирования военному крылу ХАМАС, обеспечили обучение, предоставили возможности, оказали поддержку, и у них было взаимодействие и контакты с ХАМАС на протяжении многих лет. И все это сыграло свою роль в том, что мы увидели», — пояснял советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

The Wall Street Journal писала, что офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции с августа работали с ХАМАС над разработкой плана нападения, а 2 октября дали ему «зеленый свет».



Иран отвергал причастность к атаке ХАМАС на Израиль, настаивая при этом, что все действия ХАМАС были «полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа». 12 октября МИД Ирана допустил открытие «новых фронтов» из-за действий Израиля в секторе Газа.