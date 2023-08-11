США обменяет заключенных в Иране на $6 млрд

США и Иран договорились об освобождении пятерых граждан каждой стороны. Тегеран освободит американцев после разблокировки иранских активов в Южной Корее в размере $6 млрд, пишут NYT и Tasnim

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Иран и США достигли соглашения об освобождении пяти заключенных с каждой стороны, первым шагом стал их перевод под домашний арест, сообщили в представительстве Тегерана в ООН.

«В рамках соглашения о гуманитарном сотрудничестве, заключенного при посредничестве правительства третьей стороны, Иран и США договорились взаимно освободить и помиловать пятерых заключенных. Перевод этих заключенных за пределы тюрьмы знаменует собой важный начальный шаг в реализации этого соглашения», — приводит Reuters заявление иранских дипломатов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Госдепартамент уже связывался с заключенными в Иране американцами. «Они, само собой разумеется, очень счастливы выйти из тюрьмы. <...> Я убежден, что это начало конца их кошмара. <...> Предстоит проделать еще большую работу, чтобы действительно вернуть их домой», — отметил он.

Среди американцев иранского происхождения, которым разрешили покинуть тюрьму, бизнесмены 51-летний Сиамак Намази, и 58-летний Эмад Шарги, а также 67-летний защитник окружающей среды Морад Тахбаз, который также имеет британское гражданство, уточнил адвокат Джаред Генсер, представляющий интересы Намази. Личность четвертого гражданина США, которому разрешили выйти из тюрьмы, не была обнародована, как и личность пятого, который уже находился под домашним арестом. По информации источников The New York Times, один из неназванных американцев — ученый, а другой — бизнесмен.

Намази в 2016 году был осужден по обвинениям, связанным со шпионажем, которые США отвергли как необоснованные. Тахбаз был арестован в 2018 году и приговорен к 10 годам тюремного заключения за «собрание и сговор против национальной безопасности Ирана» и шпионскую работу на Вашингтон. Шарги был признан виновным в шпионаже в 2020 году и также приговорен к 10 годам лишения свободы.

Кроме освобождения иранцев из американских тюрем, другим условием сделки была разблокировка иранских активов на «миллиарды долларов», заявил замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. По его словам, Тегеран получил от Вашингтона «необходимые обязательства» того, что он выполнит условия сделки.

Как пишут Reuters и The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, Иран освободит заключенных американцев после разморозки $6 млрд иранских средств в Южной Корее. Один из собеседников Reuters уточнил, что могут пройти недели, прежде чем граждане США смогут покинуть Иран, назвав возможным сроком сентябрь.

Он отметил, что при разблокировке средства будут переведены из южнокорейских банков в другое финансовое учреждение, их можно будет перевести с одного ограниченного счета на другой и использовать только в гуманитарных целях, таких как покупка продуктов питания или лекарств.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что средства сначала должны были быть конвертированы из южнокорейской валюты в евро, а затем отправлены на счет в Катаре, к которому Иран мог получить доступ.

Блинкен подчеркнул, что сделка не означает, что Иран получит какие-либо послабления санкций: «Мы продолжим применять все наши санкции. Мы будем продолжать решительно противодействовать дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами... Ни одно из этих усилий не отменяет этого».

В июле Блинкен говорил, что США работают со странами, в отношениях с которыми у Вашингтона «фундаментальные противоречия и разногласия», по вопросу возвращения американцев в Штаты. «Мы продолжаем заниматься этим вне зависимости от всего остального. И мы продолжим делать это. <...> Мы постоянно изучаем, что может потребоваться, что нужно задействовать, чтобы добиться нужного нам результата. Но я не буду вдаваться в детали», — сказал он тогда.