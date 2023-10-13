Иран допустил открытие «новых фронтов» из-за действий Израиля

МИД Ирана допустил открытие «новых фронтов» из-за действий Израиля в Газе. В США ранее заявили, что Иран «в широком смысле» причастен к атаке ХАМАС на Израиль. Багдад свою причастность отрицал, однако действия ХАМАС поддерживает

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан допустил открытие «новых фронтов» из-за действий Израиля в секторе Газа. Об этом министр заявил в эфире ливанского телеканала Al-Mayadeen.

«В свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы открытие новых фронтов остается вероятным», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, Иран продолжит поддерживать «силы сопротивления» политически и информационно при помощи СМИ. Он также назвал военным преступлением прекращение подачи электричества и воды в сектора Газа, подчеркнув, что Израиль и «его спонсоры» ответят за агрессию в отношении палестинцев.

Иран — одна из немногих стран, открыто поддержавших нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. Белый дом ранее заявил, что Иран «в широком смысле» причастен к этому нападению. «Потому что они предоставили львиную долю финансирования военному крылу ХАМАС, обеспечили обучение, предоставили возможности, оказали поддержку, и у них было взаимодействие и контакты с ХАМАС на протяжении многих лет. И все это сыграло свою роль в том, что мы увидели», — пояснял советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

По сведениям The Wall Street Journal, представители Ирана с августа работали вместе с ХАМАС над планом нападения на Израиль, а зеленый свет атаке был дан на встрече 2 октября.

Иран отвергает подозрения в свой адрес, настаивая, что все действия ХАМАС были «полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа». 12 октября The New York Times со ссылкой на источники также сообщила, что ключевые лидеры Ирана были удивлены атакой ХАМАС на Израиль, что усилило сомнения американской стороны в причастности Тегерана к нападению.