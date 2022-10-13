США передали Эр-Рияду данные об «отсутствии оснований сокращать добычу»
США предоставили Саудовской Аравии аналитические данные, показывающие, по мнению Вашингтона, что рыночных оснований для сокращения добычи нефти не было, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы передали Саудовской Аравии анализ, показывающий, что она запросто могла бы дождаться следующего заседания ОПЕК+, чтобы посмотреть, как будут развиваться события», — заявил он (цитата по Reuters).
По словам Кирби, ряд других страны ОПЕК+ также сообщили США, что чувствовали себя «вынужденными» поддержать решение Эр-Рияда.
Решение, которое вызвало критику со стороны США, ОПЕК+ приняла 5 октября. Согласно ему, с ноября страны — участницы соглашения сократят добычу нефти на 2 млн барр. в сутки. Это рекордное с 2020 года снижение. Источники Reuters сообщали, что инициатива исходила от России на фоне падения нефтяных цен и высокой волатильности рынка.
США в свою очередь выступали против этого решения и еще до заседания развернули целую «кампанию», чтобы убедить союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения, сообщал CNN. По словам источников телеканала, в американской администрации опасались, что снижение добычи приведет к росту цен на нефть и стоимости бензина в стране в «опасное» для нее время — в преддверии выборов в палату представителей.
После решения ОПЕК+ Вашингтон решил пересмотреть отношения с Эр-Риядом. Саудовская Аравия обвинения, что ее действия были политическими, отвергает. «Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами [организации]», — подчеркнул министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.