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США передали Эр-Рияду данные об «отсутствии оснований сокращать добычу»

Белый дом: США указали Эр-Рияду на «отсутствие рыночных оснований» для снижения добычи
Анализ показал, что Саудовская Аравия «запросто» могла не спешить с сокращением добычи, заявили в Белом доме. Эр-Рияд настаивает, что его решение было продиктовано сугубо экономическим причинами
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Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

США предоставили Саудовской Аравии аналитические данные, показывающие, по мнению Вашингтона, что рыночных оснований для сокращения добычи нефти не было, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы передали Саудовской Аравии анализ, показывающий, что она запросто могла бы дождаться следующего заседания ОПЕК+, чтобы посмотреть, как будут развиваться события», — заявил он (цитата по Reuters).

По словам Кирби, ряд других страны ОПЕК+ также сообщили США, что чувствовали себя «вынужденными» поддержать решение Эр-Рияда.

Решение, которое вызвало критику со стороны США, ОПЕК+ приняла 5 октября. Согласно ему, с ноября страны — участницы соглашения сократят добычу нефти на 2 млн барр. в сутки. Это рекордное с 2020 года снижение. Источники Reuters сообщали, что инициатива исходила от России на фоне падения нефтяных цен и высокой волатильности рынка.

США в свою очередь выступали против этого решения и еще до заседания развернули целую «кампанию», чтобы убедить союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения, сообщал CNN. По словам источников телеканала, в американской администрации опасались, что снижение добычи приведет к росту цен на нефть и стоимости бензина в стране в «опасное» для нее время — в преддверии выборов в палату представителей.

После решения ОПЕК+ Вашингтон решил пересмотреть отношения с Эр-Риядом. Саудовская Аравия обвинения, что ее действия были политическими, отвергает. «Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами [организации]», — подчеркнул министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.

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