Саудовская Аравия отвергла критику решения ОПЕК+ со стороны США
Саудовская Аравия отвергает обвинения, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти якобы является политическим и свидетельствует, что Эр-Рияд занимает определенную сторону в международных конфликтах. Об этом говорится в заявлении МИД страны в Twitter.
«Правительство Саудовской Аравии выражает полное несогласие с такими заявлениями, которые основаны не на фактах, а опираются на попытку представить решение ОПЕК+ как выходящее за экономические рамки», — отметили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что решение было принято всеми членами группы ОПЕК+.
Накануне министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в интервью Al Arabya и Al Hadath заверил, что решение стран-участниц сделки ОПЕК+ носит исключительно экономический характер, а политического подтекста в нем нет.
Страны ОПЕК+ 5 октября объявили, что с ноября сократят добычу нефти. Вице-премьер России Александр Новак объяснил, что участники группы пошли на такой шаг для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.
Президент США Джо Байден заявил о разочаровании решением сократить квоты на добычу нефти и предупредил, что США изучают возможные ответные действия.
Член палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь предложили в ответ приостановить поставки вооружений и передачу военных технологий Саудовской Аравии. Несколько конгрессменов также предложили вывести все американские войска из Саудовской Аравии и ОАЭ вместе с РЗСО Patriot и противоракетными системами THAAD.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США предлагали Саудовской Аравии на месяц отложить принятие решение о снижении объемов добычи нефти. Однако в ответ Вашингтон получил решительное «нет».
Тогда власти США предупредили Эр-Рияд, что сокращение добычи нефти будет расценено как явный выбор встать на сторону России в конфликте на Украине, отметило издание.
Власти Саудовской Аравии расценили просьбу Вашингтона как политический шаг администрации президента США Джо Байдена с целью избежать плохих новостей в преддверии промежуточных выборов в США.