Кремль анонсировал встречу Путина с гендиректором МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретится с президентом России завтра, 11 октября. Организация сообщала, что Гросси намерен обсудить с Владимиром Путиным создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин 11 октября встретится в Санкт-Петербурге с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси. И также завтра планируется, что он будет у президента Путина», — сказал Песков.

О планах главы МАГАТЭ посетить Россию, а затем Украину пресс-служба организации сообщила 1 октября. Гросси планирует обсудить с президентами России и Украины создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области.

Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС и предупреждали о риске ядерной аварии. В конце августа впервые в истории станция полностью отключилась от электросети.

Миссия МАГАТЭ посетила территорию атомной станции в начале сентября. Делегация обнаружила, что здание станции повреждено в нескольких местах.

Создание зоны безопасности вокруг АЭС Гросси обсуждал с главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым на полях 77-й Генассамблеи ООН в конце сентября. По словам Гросси, сам факт, что в обсуждении участвуют представители обеих сторон конфликта, говорит о том, что у сторон «есть мощная база» для достижения договоренностей.

С 23 по 27 сентября в Запорожской области, как и в ЛНР, ДНР и Херсонской области, прошел референдум о вхождении в состав России. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении регионов. 2 октября их, согласно процедуре, одобрил Конституционный суд. 3 и 4 октября договоры, а также федеральные конституционные законы о присоединении поддержали Госдума и Совет Федерации, 5 октября договоры с подписью президента опубликовал Кремль.

Также 5 октября президент России Владимир Путин в связи с образованием нового субъекта России — Запорожской области — поручил правительству принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность. Президент поручил кабинету министров создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС» и принять меры для обеспечения безопасности ее объектов.