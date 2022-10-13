Франция впервые начала поставлять газ напрямую в Германию
По данным оператора, газопровод, соединяющий две страны во французской приграничной деревне Обергайльбах, начал поставки объемом 31 ГВт/ч. Ожидается, что поставки увеличатся до 100 ГВт/ч в день, что составляет менее 2% от общего потребления газа в Германии.
Несмотря на то что газовые хранилища Германии в настоящее время заполнены почти на 95%, власти предупреждают, что этой зимой гражданам все равно придется экономить газ, отмечает The Associated Press.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер поблагодарил GRTGaz в «Твиттере» и отметил, что поставки французского газа через федеральную землю Саар обеспечивают безопасность поставок в Германию.
Поставки российского газа в Европу сократились после начала российской военной операции на Украине. Некоторые европейские страны еще весной отказались оплачивать газ в рублях, другие перестали получать его в результате приостановок и сокращений поставок по «Северному потоку-1» — основному экспортному маршруту в Германию. В конце сентября на обоих «Северных потоках» произошли взрывы.
Президент Владимир Путин 12 октября заявил, что Россия готова поставлять по неповрежденной ветке «Северного потока-2» до 27,5 млрд куб. м газа ежегодно, но нужно решение Евросоюза. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, называл Россию ненадежным поставщиком и обвинял свою предшественницу Ангелу Меркель в ошибках в энергетической политике, в рамках которой Германия стала излишне зависима от поставок энергоресурсов из России.
В прошлом году Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу (около 45% всех поставок). На фоне сокращения импорта из России в регионе начался энергетический кризис — в Еврокомиссии выражали опасения, что трудной для Евросоюза будет не только следующая зима, но и несколько последующих. В Европе настал конец изобилия из-за ресурсного и климатического кризиса, заявил в конце августа французский президент Эмманюэль Макрон.