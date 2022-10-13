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Франция впервые начала поставлять газ напрямую в Германию

Французский газовый оператор GRTgaz сообщил, что впервые начал поставлять газ напрямую в Германию, которая, несмотря на заполненность хранилищ почти на 95%, может столкнуться с энергокризисом уже этой зимой
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Фото: Oliver Dietze / dpa / Global Look Press
Фото: Oliver Dietze / dpa / Global Look Press
Франция на фоне энергетического кризиса в Германии впервые начала напрямую поставлять природный газ в соседнюю страну. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявление французского газового оператора GRTgaz.

По данным оператора, газопровод, соединяющий две страны во французской приграничной деревне Обергайльбах, начал поставки объемом 31 ГВт/ч. Ожидается, что поставки увеличатся до 100 ГВт/ч в день, что составляет менее 2% от общего потребления газа в Германии.

Несмотря на то что газовые хранилища Германии в настоящее время заполнены почти на 95%, власти предупреждают, что этой зимой гражданам все равно придется экономить газ, отмечает The Associated Press.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер поблагодарил GRTGaz в «Твиттере» и отметил, что поставки французского газа через федеральную землю Саар обеспечивают безопасность поставок в Германию.

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Поставки российского газа в Европу сократились после начала российской военной операции на Украине. Некоторые европейские страны еще весной отказались оплачивать газ в рублях, другие перестали получать его в результате приостановок и сокращений поставок по «Северному потоку-1» — основному экспортному маршруту в Германию. В конце сентября на обоих «Северных потоках» произошли взрывы.

Президент Владимир Путин 12 октября заявил, что Россия готова поставлять по неповрежденной ветке «Северного потока-2» до 27,5 млрд куб. м газа ежегодно, но нужно решение Евросоюза. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, называл Россию ненадежным поставщиком и обвинял свою предшественницу Ангелу Меркель в ошибках в энергетической политике, в рамках которой Германия стала излишне зависима от поставок энергоресурсов из России.

В прошлом году Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу (около 45% всех поставок). На фоне сокращения импорта из России в регионе начался энергетический кризис — в Еврокомиссии выражали опасения, что трудной для Евросоюза будет не только следующая зима, но и несколько последующих. В Европе настал конец изобилия из-за ресурсного и климатического кризиса, заявил в конце августа французский президент Эмманюэль Макрон.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
энергокризис Франция Германия поставки газа
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