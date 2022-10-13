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КГБ Белоруссии обвинил Запад в стремлении «развалить ОДКБ»

Глава КГБ Белоруссии Тертель обвинил Запад в стремлении развалить ОДКБ
Запад запустил процесс, направленный на развал ОДКБ, заявили в КГБ Белоруссии. В последние два месяца сразу три страны — Армения, Казахстан и Киргизия — опровергли сообщения о планах выйти из организации
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Запад стремится развалить Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку не хочет появления «конкурента на постсоветском пространстве», заявил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.

По его словам, в отношении Белоруссии Запад преследует простую цель — чтобы республика «поменяла свои геополитические приоритеты и стала в один ряд со странами — сателлитами Восточной Европы».

«Фактически идет процесс, направленный на развал ОДКБ, серьезные меры предпринимаются, чтобы не состоялось такое интеграционное формирование, как ЕАЭС», — отметил глава КГБ (цитата по БелТА).

ОДКБ — региональная международная организация. Ее целями объявлены «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов». В организацию входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В сентябре ОДКБ отказала Армении в военной помощи на фоне эскалации с Азербайджаном, отправив в страну мониторинговую миссию. После этого в Ереване прошла акция протеста за выход из организации. На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отдельные представители ОДКБ опасаются, что страна покинет объединение. «Мой ответ был, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении», — отметил он.

Помимо этого в том же месяце в соцсетях и мессенджерах начали появляться сообщения, что с января 2023 года свое членство в организации якобы планирует приостановить и Казахстан, писал портал Stopfake.kz. В МИДе республики подобные сообщения назвали «абсолютным фейком». «Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны. <...> Можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

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Опровергла намерения выйти из ОДКБ и Киргизия. В октябре она перенесла учения с миротворческими силами организации, которые должны были пройти на территории республики. Решение власти объяснили недавним конфликтом с Таджикистаном.

По словам секретаря Совета безопасности Марата Иманкулова, руководство ОДКБ с пониманием отнеслось к переносу учений. «После отмены учений в соцсетях <...> некоторые силы пытаются столкнуть нас с членами ОДКБ. Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий», — заявил он. Иманкулов добавил, что ОДКБ «очень нужна» Киргизии и что организация дает стране «полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности».

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КГБ Белоруссия ОДКБ Запад
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