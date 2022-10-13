Киргизия заявила, что перенос учений не означает выход страны из ОДКБ

Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Перенос совместных с миротворческими силами ОДКБ учений «Нерушимое братство — 2022» не говорит о том, что Киргизия отвергает ОДКБ. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил республики Эрлис Тердибеков.

«Мы их (учения) перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была 99,9%. После отмены учений в соцсетях пишут, что тем самым мы отвергаем ОДКБ. Ничего подобного. ОДКБ нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны. В соцсетях некоторые силы пытаются столкнуть нас с членами ОДКБ. Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий», — заявил он.

Материал дополняется.