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МИД Казахстана опроверг приостановку членства в ОДКБ

МИД Казахстана назвал фейком сообщения о приостановке членства в ОДКБ
Портал Stopfake.kz сообщил, что в соцсетях распространяются сообщения о плане Казахстана приостановить членство в ОДКБ с января 2023 года. МИД страны информацию назвал ложной и подчеркнул, что такая возможность не рассматривается
Здание Министерства иностранных дел Казахстана
Здание Министерства иностранных дел Казахстана (Фото: Wikimedia Commons)

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о якобы приостановлении членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы МИДа сообщает Stopfake.kz.

По данным портала, созданного при поддержке Министерства информации и общественного развития республики, в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что с 1 января 2023 года Казахстан планирует приостановить свое членство в ОДКБ.

«Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности», — говорится в сообщении МИДа, которое приводит портал.

В ответе министерства отмечается, что Казахстан стоял у истоков создания организации и является активным ее участником. «Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны. <...> Можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности», — подчеркнули в МИДе.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — межправительственный военный союз в Евразии, в который в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании организации был подписан 15 мая 1992 года.

Цели ОДКБ — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

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В начале января этого года Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее в стране террористической атакой, за которой стоят иностранные боевики, а также попыткой государственного переворота. В страну по просьбе президента были введены силы ОДКБ.

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Миротворческие силы блока приступили к охране военных, государственных и социально значимых объектов в Алма-Ате и прилегающих районах. К непосредственному подавлению сопротивления участников беспорядков силы ОДКБ не привлекали.

По словам Токаева, ОДКБ оказала поддержку в критический момент для Казахстана, их прибытие помогло освободить Алма-Ату от нападавших. Был момент, когда Алма-Ата и девять областных центров оказались в их руках, но прибытие контингента ОДКБ помогло отбить крупнейший город Казахстана у атаковавших, сообщил он.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ОДКБ Казахстан Россия МИД
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