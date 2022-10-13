Зеленский поручил рассмотреть ввод виз с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией, которая набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. подписей. Ответ Зеленского размещен на сайте офиса президента.

«В настоящее время Кабинету Министров Украины предлагается рассмотреть вопрос, поднятый в электронной петиции, в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан», — говорится в ответе.

Материал дополняется.