Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 58,76 (-3,04) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 58,85 (-2,45) Инвестиции, 16:17
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 17:13
Федун назвал бредом информацию о новом руководителе «Спартака» Спорт, 17:04
Россиянка проиграла 217-й ракетке мира на турнире в Швейцарии Спорт, 17:04
В Северной Осетии опровергли сообщения о контузии Меняйло на Украине Политика, 17:02
Украина сообщила о первых десяти обращениях от россиян на получение визы Политика, 16:52
На кого из российских блогеров заводили дела. Фотогалерея Общество, 16:51 
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 16:50
ЕС отчитался о блокировке активов российских бизнесменов на €14 млрд Политика, 16:46
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Гимнастка рассказала о боязни набрать «лишние 100 грамм» в сборной России Спорт, 16:44
Карякин ответил Пескову на похвалу Федерации шахмат России Спорт, 16:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:35
Глава СПЧ сказал, что надо было «получше подумать» перед арестом Колкера Политика, 16:35
Альфы, гачеры и роблоксеры: как дети объединяются в субкультуры Совместный проект, 16:27
Военная операция на Украине ,  

Украина сообщила о первых десяти обращениях от россиян на получение визы

С начала июля, когда Украина отменила безвизовый режим с Россией, россияне подали десять заявок. Четыре из них — на долгосрочные визы с целью воссоединения с семьей, сообщили в украинском МИДе
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Первые десять обращений на получение украинской визы поступили от россиян, сообщил УНН пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Шесть — на краткосрочные визы и четыре — на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей», — сказал он.

Эти заявки были поданы за прошедшие пять дней: 7 июля министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба говорил, что россияне интересовались получением визы, но заявки никто так и не подал, что, по его словам, являлось «показательным моментом».

Украина ввела визовый режим для россиян
Политика
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

С 1 июля Украина отменила безвизовый режим с Россией, который действовал с 1997 года. С таким предложением выступил президент Владимир Зеленский, объяснив необходимость меры «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины.

Теперь россияне не смогут въезжать на территорию Украины, находиться в стране и покидать ее пределы, а также следовать через нее транзитом, если у них нет визы. Оформить ее можно в визовых центрах компании VFS Global в восьми городах России — Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону или Самаре, а также в третьих странах.

При этом наличие визы не гарантирует, что россиянина пропустят через границу: окончательное решение о въезде иностранцев будут принимать сотрудники погранслужбы, подчеркивали в МИД Украины. «Мы должны четко понимать, кто, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины», — заявил УНН первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
К августу цены на рекламу подскочат на 20%. Как можно сэкономить
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Fabien Barral / Unsplash Почему мозг любит «переписывать историю» и чем это полезно
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи

Директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук, говоря об отмене Украиной безвизового решения с Россией, заявил, что ответные меры будут приниматься «исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Визовый режим Украина
Материалы по теме
Кулеба заявил, что ни один россиянин не подал заявку на украинскую визу
Политика
МИД отверг планы ввести выездные визы для россиян
Общество
Москва ответит на визовый режим с Украиной с учетом своих интересов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter