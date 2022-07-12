Украина сообщила о первых десяти обращениях от россиян на получение визы
Первые десять обращений на получение украинской визы поступили от россиян, сообщил УНН пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«Шесть — на краткосрочные визы и четыре — на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей», — сказал он.
Эти заявки были поданы за прошедшие пять дней: 7 июля министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба говорил, что россияне интересовались получением визы, но заявки никто так и не подал, что, по его словам, являлось «показательным моментом».
С 1 июля Украина отменила безвизовый режим с Россией, который действовал с 1997 года. С таким предложением выступил президент Владимир Зеленский, объяснив необходимость меры «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины.
Теперь россияне не смогут въезжать на территорию Украины, находиться в стране и покидать ее пределы, а также следовать через нее транзитом, если у них нет визы. Оформить ее можно в визовых центрах компании VFS Global в восьми городах России — Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону или Самаре, а также в третьих странах.
При этом наличие визы не гарантирует, что россиянина пропустят через границу: окончательное решение о въезде иностранцев будут принимать сотрудники погранслужбы, подчеркивали в МИД Украины. «Мы должны четко понимать, кто, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины», — заявил УНН первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.
Директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук, говоря об отмене Украиной безвизового решения с Россией, заявил, что ответные меры будут приниматься «исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей».