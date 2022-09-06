В МИДе назвали срок сохранения безвизового режима с Украиной

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Граждане Украины смогут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, то есть до остановки действия межправительственного соглашения о безвизовом режиме, заявил «РИА Новости» замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

По словам дипломата, в Москве по-прежнему обсуждают ответные меры на запрет россиянам въезжать на территорию Украины без виз. Киев обязал граждан России получать разрешительные документы с 1 июля.

«Вопрос наших ответных мер в настоящее время обсуждается. При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных. Принятие нами зеркальных мер <...> может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах <...>, а также на связях с родственниками, проживающими в России», — пояснил Руденко.

Отменить безвизовый режим с Россией предложил президент Украины Владимир Зеленский. Он объяснил этот шаг «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» страны. 1 июля россияне лишились права въезжать на территорию Украины, находиться в стране и покидать ее пределы, а также следовать через нее транзитом без визы. Оформить ее можно в визовых центрах компании VFS Global в восьми городах России — Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону или Самаре, а также в третьих странах.

При этом наличие визы не гарантирует пропуск через границу: в украинском МИДе говорили, что окончательное решение по поводу въезда будут принимать пограничники. «Мы должны четко понимать, кто, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины», — отмечал первый замглавы МВД Украины Евгений Енин.

Безвизовый режим между Россией и Украиной действовал с 1997 года. Россияне могли оставаться в этой стране не более 90 дней в течение полугода с даты первого въезда. Для пересечения госграницы требовался только загранпаспорт, срок действия которого истекал после окончания поездки.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после введения Украиной визового режима назвала этот шаг «очередной дикостью». Директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук отмечал, что Москва подготовит ответ «исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей».

С 5 марта иностранцы и лица без гражданства могут въезжать в Россию с территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик без оформления визы, но по действительным документам.