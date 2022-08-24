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Лукашенко в День независимости пожелал украинцам мирного неба и силы

Президент Белоруссии Лукашенко пожелал украинцам в День независимости мирного неба и силы
24 августа Украина отмечает День независимости. В поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что «противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами» Белоруссии и Украины
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Рамиль Ситдиков / Sputnik / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил народу Украины поздравление по случаю Дня независимости, говорится на сайте главы государства.

«Глава белорусского государства пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни», — отмечается в сообщении.

Лукашенко выразил уверенность, что «сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран». Он также заявил, что Минск продолжит выступать за согласие и развитие дружественных контактов на всех уровнях.

В Киеве запретят массовые мероприятия в День независимости
Политика
Фото:Алексей Фурман / Getty Images

В среду, 24 августа, которое также считается датой образования государства, Украина отмечает День независимости. В Киеве в этом году массовые мероприятия по случаю праздника запрещены, их проведение не допускается в период с 22 по 25 августа.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, ее целями президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Украинский президент Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и объявил мобилизацию. Их сроки неоднократно продлевались, в последний раз — до 21 ноября.

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В марте белорусский лидер заявлял, что за шесть часов до начала операции по позициям украинских войск был нанесен превентивный удар. «И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям — четыре позиции, я сейчас покажу, карту привез, — они бы атаковали наши войска, Белоруссии и России, которые были на учениях», — сказал он.

Лукашенко говорил, что его страна «не стремится воевать на Украине» и Белоруссии «эта война абсолютно не нужна». При этом, как считает белорусский президент, Минск пытаются втянуть в конфликт, чтобы «разобраться одним махом» и с Россией, и с Белоруссией. В середине августа Лукашенко заявил, что у него нет желания «нападать на Украину», а также указал, что «никакая Украина сегодня не воюет — сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего».

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Белоруссия Александр Лукашенко Украина День независимости Украины

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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