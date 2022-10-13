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Байден счел резолюцию ООН демонстрацией отношения мира к действиям России

Байден: резолюция ГА ООН демонстрирует отношение мира к действиям России на Украине
Проголосовав на Генассамблее ООН, мир продемонстрировал, что он более сплочен и полон решимости, чем когда-либо, чтобы привлечь Россию к ответственности «за ее нарушения», заявил президент США Байден
Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

Резолюция Генассамблеи ООН с отказом признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях демонстрирует, как мир относится к действиям России на Украине. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

«Ставки в этом конфликте ясны всем — и в ответ мир послал четкий сигнал: Россия не может стереть суверенное государство с карты. Россия не может изменить границы силой. Россия не может захватить территорию другой страны как свою собственную», — заявил американский лидер.

Ранее 12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую «незаконные» референдумы. От России потребовали пересмотреть «заявления об аннексии» территорий. Резолюцию поддержали 143 страны, против выступили пять, не участвовали в голосовании 35 государств. Против резолюции проголосовали Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Китай воздержался.

Заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский заявил, что во время голосования около 40 государств не выдержали давления западных стран. Он счел, что такой результат был достигнут в результате «мошенничества», так как страны-члены ООН проголосовали обычным способом, в то время как Россия предлагала сделать голосование тайным.

Представители западных стран получили возможность «построить всех колеблющихся «на плацу» и методично додавливать», используя экономический шантаж, а также личные угрозы.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 5 октября по итогу референдумов. Они проходили с 23 по 27 сентября. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% участников голосования, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

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Президент Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров по присоединению данных территорий. Конституционный суд счел их соответствующими Основному закону, после чего их ратифицировали в российском парламенте.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и отказался вести переговоры с Россией, пока ей управляет Владимир Путин.

США и Албания подготовили для Совбеза ООН проект резолюции, осуждающей референдумы на территориях. Россия наложила вето на проект резолюции.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Джо Байден Генассамблея ООН резолюция Россия

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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