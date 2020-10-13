Порошенко вылечился от коронавируса

Экс-президент Украины сообщил, что получил отрицательный результат теста на COVID-19, поэтому 14 октября возвращается к работе. Накануне его выписали из больницы

Петр Порошенко (Фото: ZUMA / ТАСС)

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в своем Facebook, что выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сегодня получил отрицательный результат теста», — написал Порошенко, добавив, что в среду, 14 октября, вернется к работе.

Политик поблагодарил медиков Украины и посоветовал гражданам прислушиваться к рекомендациям врачей.

Экс-президент Украины сообщил, что заболел COVID-19, в конце сентября. Он собирался проходить лечение дома, однако 3 октября его жена Марина заявила, что политика госпитализировали в одну из киевских больниц с двусторонней пневмонией. Через несколько дней состояние экс-президента ухудшилось, но вскоре он пошел на поправку. 12 октября Порошенко выписали.

Порошенко госпитализировали с коронавирусом Общество

COVID-19 также переболели жена действующего президента Украины Елена Зеленская и лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

Согласно последним данным украинского Минздрава, общее число заразившихся коронавирусом в стране с начала эпидемии превысило 270 тыс., число умерших составило более 25,1 тыс. За последние сутки на Украине было выявлено 5133 новых случаев заражения.

Из-за распространения инфекции власти страны решили продлить действие адаптивного карантина в стране до конца года. Он подразумевает пять этапов и допускает отмену противоэпидемических мероприятий на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией. На Украине также ввели новые ограничения, которые затронули работу образовательных учреждений и массовые мероприятия.

