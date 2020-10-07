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Жена Порошенко сообщила об ухудшении его состояния после заражения COVID

Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Reuters)

Бывший президент Украины Петр Порошенко тяжело переносит COVID-19, его состояние ухудшилось. Об этом этом рассказала его супруга Марина Порошенко в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для ее YouTube-канала.

«Что касается Петра Алексеевича, ему стало хуже. У него двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, получает там комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы проконтролировать состояние, <...> проследить, как проходит заболевание», — сообщила она.

Порошенко заразился COVID-19
Политика
Петр Порошенко

Коронавирусом также заразилась дочь Порошенко — Евгения. По словам жены бывшего президента, у нее заболевание протекает намного легче.

В конце сентября Порошенко на своей странице в Twitter написал, что заразился COVID-19. Тогда он сообщал, что собирается лечиться дома. Однако 3 октября жена бывшего президента сообщила, что его госпитализировали в одну из киевских больниц.

Порошенко госпитализировали с коронавирусом
Общество
Пётр Порошенко

Помимо Порошенко коронавирусом на Украине также переболели глава партии «Батькивщина», бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, супруга нынешнего главы государства Владимира Зеленского Елена.

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По данным Министерства здравоохранения Украины, всего с начала пандемии в стране заболели более 239 тыс. человек, 4597 человек умерли, свыше 105 тыс. выздоровели. Только за последние сутки в стране выявили 4753 новых случая.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Петр Порошенко коронавирус Украина
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Порошенко госпитализировали с коронавирусом
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Порошенко заразился COVID-19
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