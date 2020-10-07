Жена Порошенко сообщила об ухудшении его состояния после заражения COVID

Петр Порошенко (Фото: Reuters)

Бывший президент Украины Петр Порошенко тяжело переносит COVID-19, его состояние ухудшилось. Об этом этом рассказала его супруга Марина Порошенко в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для ее YouTube-канала.

«Что касается Петра Алексеевича, ему стало хуже. У него двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, получает там комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы проконтролировать состояние, <...> проследить, как проходит заболевание», — сообщила она.

Коронавирусом также заразилась дочь Порошенко — Евгения. По словам жены бывшего президента, у нее заболевание протекает намного легче.

В конце сентября Порошенко на своей странице в Twitter написал, что заразился COVID-19. Тогда он сообщал, что собирается лечиться дома. Однако 3 октября жена бывшего президента сообщила, что его госпитализировали в одну из киевских больниц.