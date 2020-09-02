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Пандемия коронавируса ,  
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Заболевшая коронавирусом Тимошенко впервые сообщила о своем состоянии

По словам Юлии Тимошенко, ей удалось пережить кризисное состояние и она может постепенно возвращаться к нормальной жизни. При этом до выздоровления еще далеко, отметила она
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Evgen Kotenko / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Заболевшая коронавирусом бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что после двух недель болезни ей удалось выйти из кризисного состояния. Об этом она написала на странице в Facebook.

«Сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», — говорится в сообщении.

Ранее, 23 августа, пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока сообщала, что у политика подтвердили коронавирус, ее состояние оценивали как тяжелое. 25 августа «РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ сообщили о подключении Юлии Тимошенко к аппарату ИВЛ
Политика
Юлия Тимошенко

Согласно последним данным украинского Минздрава, общее число заразившихся коронавирусом в стране с начала эпидемии приблизилось к 123 тыс., число умерших составило более 2,6 тыс. За последние сутки на Украине было выявлено 2,4 тыс. новых случаев заражения.

В июне коронавирусом переболела жена украинского президента Владимира Зеленского Елена. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией средней степени тяжести, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких ей не потребовалось.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Автор: Анастасия Батманова
Теги: коронавирус, Юлия Тимошенко
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Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом
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