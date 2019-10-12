CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России

Курды считают, что Вашингтон их «продал» и «оставил умирать». Они грозят заключить сделку с Башаром Асадом и Россией, если Вашингтон не остановит операцию Турции в их регионе

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Курдский генерал Мазлум Абди, командующий формированиями «Сирийских демократических сил» (СДС), пригрозил Соединенным Штатам обратиться за помощью к сирийским властям и России, если Вашингтон не остановит операцию Турции. Об этом сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказалось содержание переговоров Абди с заместитель специального представителя США в международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещена в России) Уильямом Робаком.

«Вы не хотите защищать людей, но вы также не хотите, чтобы пришла другая сила, которая бы защитила нас. Вы продали нас. Это аморально», — цитирует телеканал слова курдского генерала.

Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.

«Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ, остановить эти бомбы, падающие на нас, или нет. Мне нужно знать, потому что, если нет, мне нужно заключить сделку с Россией и режимом сейчас и пригласить их самолеты, чтобы защитить этот регион», — сказал Абди представителю США.