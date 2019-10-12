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CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России
Курды считают, что Вашингтон их «продал» и «оставил умирать». Они грозят заключить сделку с Башаром Асадом и Россией, если Вашингтон не остановит операцию Турции в их регионе
Фото: Baderkhan Ahmad / AP

Курдский генерал Мазлум Абди, командующий формированиями «Сирийских демократических сил» (СДС), пригрозил Соединенным Штатам обратиться за помощью к сирийским властям и России, если Вашингтон не остановит операцию Турции. Об этом сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказалось содержание переговоров Абди с заместитель специального представителя США в международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещена в России) Уильямом Робаком.

«Вы не хотите защищать людей, но вы также не хотите, чтобы пришла другая сила, которая бы защитила нас. Вы продали нас. Это аморально», — цитирует телеканал слова курдского генерала.

Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.

«Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ, остановить эти бомбы, падающие на нас, или нет. Мне нужно знать, потому что, если нет, мне нужно заключить сделку с Россией и режимом сейчас и пригласить их самолеты, чтобы защитить этот регион», — сказал Абди представителю США.

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Турция захватила сирийский город Рас-эль-Айн

Министр обороны США Марк Эспер в минувшую пятницу заявил, что США не отказываются от своих курдских союзников, но дал понять, что военные США не будут вмешиваться в борьбу. «Мы не оставляем наших курдских партнеров, и американские войска остаются с ними в других частях Сирии», — сказал Эспер, слова которого приводит CNN.

«Мы остаемся в тесной координации с «Сирийскими демократическими силами», которые помогли нам уничтожить халифат ИГ, но я не стану размещать американских военнослужащих в эпицентр давнего конфликта между турками и курдами, мы не для этого в Сирии», — сказал Эспер.

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С 9 октября Турция проводит на территории северо-востока Сирии операцию под названием «Источник мира» против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG, крупнейшее подразделение курдско-сирийского альянса «Сирийские демократические силы»). Анкара считает YPG террористической группировкой. Вашингтон считает их союзниками в борьбе с террористами «Исламского государства».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Сирия, курды, Турция, военная операция
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