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Reuters узнал о переговорах курдов с Дамаском на российской военной базе
Они предшествовали началу наступления правительственной армии на курдские территории
Фото: Facebook page of the Syrian Presidency / AP

Представители курдских «Сирийских демократических сил» и официальных властей Сирии провели переговоры на российской военной базе Хмеймим в провинции Латакия, целью которых было соглашение в связи с турецкой операцией на северо-востоке страны. Об этом агентству Reuters сообщил представителей курдской Демократической прогрессивной партии Ахмед Сулейман.

Он не сообщил, чем закончились переговоры, однако выразил надежду, что они остановят турецкое наступление на курдские территории и предотвратят «возможные ужасные последствия».

РБК направил в запрос в пресс-службу Минобороны России.

Политика
Сирийская армия начала наступление на курдские территории

В «Сирийских демократических силах» информацию о переговорах с Дамаском комментировать отказались, однако их представитель по связям со СМИ Мустафа Балл напомнил, что сразу после начала «турецкой агрессии» курды заявили, что будут рассматривать любые варианты, которые «помогут остановить этнические чистки».

О возможном соглашении курдов с Дамаском говорил и глава Пентагона Марк Эспер, комментируя вывод из региона американского воинского контингента.

Вечером 13 октября сирийская правительственная армия без боя преодолела курдские блокпосты в провинции Алеппо и двинулась на города Манбидж и Кобани. При этом пока нет данных, ограничится ли это наступление занятием восточной провинции Алеппо, или продолжится на провинцию Ракка, в которой параллельно наступают турецкие подразделения и их союзники из сирийской оппозиции.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Сирия, Россия, курды
Материалы по теме
Сирийская армия начала наступление на курдские территории
Политика
СМИ сообщили о намерении сирийской армии вступить на курдские территории
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