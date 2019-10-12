Саудовский король одобрил размещение дополнительного контингента США

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение на территории страны дополнительного военного контингента США после произошедшей в прошлом месяце атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на министерство обороны королевства.

По данным агентства, власти страны считают, что этот шаг поможет обеспечить безопасность Саудовской Аравии, а также противодействовать угрозам стабильности и глобальной экономике.

Ранее американские власти приняли решение отправить в Саудовскую Аравию дополнительно три тыс. военнослужащих. В частности, США направят в королевство две дополнительные батареи противоракетных комплексов Patriot, а также один противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD).

Атака беспилотников на нефтяную инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco произошла 14 октября, в результате нападения пострадали объекты в Абкайке и Хурайсе. Ответственность за атаку дронов взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Ряд западных стран, включая США, возложили ответственность за нападение на Иран. Тегеран все обвинения отрицает. Нападение повлекло за собой сокращение добычи нефти в королевстве почти вдвое, при этом цены на нефть резко возросли. К концу сентября уровень добычи был восстановлен.