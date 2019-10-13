СМИ узнали о возможном введении ЕС оружейного эмбарго против Турции

ЕС может принять решение о введении эмбарго в отношении Турции всеми участниками объединения, узнали источники Bloomberg. Ранее приостановить поставки вооружений Анкаре решили Германия и Франция

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Лидеры стран ЕС могут принять решение о введении в отношении Турции оружейного эмбарго, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с ходом обсуждения вопроса.

По их сведениям, решение может быть принято на саммите в Брюсселе 17-18 октября. По словам одного из чиновников, вопрос введения эмбарго обсуждался на встрече европейских дипломатов в пятницу, 11 октября.

Представитель МИД Швеции Энн Линде заявила агентству, что ее страна предложит введение эмбарго на встрече в Люксембурге в понедельник.

Турция начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что такое решение было принято, поскольку Вашингтон не выполнил обещаний по установлению зоны безопасности. Операция направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которых Анкара считает террористами. США, которые считают курдов посредниками в борьбе против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», отказались участвовать в операции.