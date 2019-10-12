Политика , 12 окт, 12:52
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Путин заявил о необходимости освободить Сирию от иностранных военных
Сирию необходимо освободить от нелегитимного иностранного военного присутствия, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью телеканалам Sky News, Al Arabiya и RT Arabic.
Президент затем отметил, что это относится ко всем государствам. «Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооружённых сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — сказал он.
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