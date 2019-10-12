Арабские страны назвали операцию Турции в Сирии вторжением и агрессией

По инициативе Египта ситуация вокруг турецкой операции обсуждается в субботу на экстренном заседании Лиги арабских государств. Со среды Анкара ведет наземную операцию на севере Сирии против курдских «Отрядов народной самообороны»

Ахмед Абуль Гейт (Фото: Khalid Al-Mousily / Reuters)

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии является «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета». Такое заявление сделал генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт, сообщает Reuters.

С осуждением действий Анкары в Сирии выступил также глава нынешней сессии Совета ЛАГ министр иностранных дел Ирака Мохамед Али аль-Хаким.

Заявления звучат на экстренном заседании ЛАГ, созванном по инициативе Египта на фоне операции Турции в Сирии.

Военная операция Анкары «Источник мира» на граничащем с Турцией северо-востоке Сирии стартовала 9 октября. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснил операцию тем, что США не выполнили своих обещаний по установлению зоны безопасности в этом регионе. Операция проводится против курдских «Отрядов народной самообороны», которых Анкара считает террористическими группировками. Вашингтон рассматривает их как своих союзников в борьбе с «Исламским государством» (запрещена в России).