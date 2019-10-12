Арабские страны назвали операцию Турции в Сирии вторжением и агрессией

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии является «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета». Такое заявление сделал генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт, сообщает Reuters.
С осуждением действий Анкары в Сирии выступил также глава нынешней сессии Совета ЛАГ министр иностранных дел Ирака Мохамед Али аль-Хаким.
Заявления звучат на экстренном заседании ЛАГ, созванном по инициативе Египта на фоне операции Турции в Сирии.
Военная операция Анкары «Источник мира» на граничащем с Турцией северо-востоке Сирии стартовала 9 октября. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснил операцию тем, что США не выполнили своих обещаний по установлению зоны безопасности в этом регионе. Операция проводится против курдских «Отрядов народной самообороны», которых Анкара считает террористическими группировками. Вашингтон рассматривает их как своих союзников в борьбе с «Исламским государством» (запрещена в России).